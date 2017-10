Bayerns größter Wald-Windpark bei Weißenburg eröffnet

WEISSENBURG - Am Donnerstag wurde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bayerns größter Wald-Windpark offiziell eröffnet. Die Politiker vor Ort jubeln, zumal Windenergie im Freistaat ein Stiefkind der Energiepolitik ist.

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde am Donnerstag der größte Windpark Bayerns eröffnet. Das bedeutet Strom für mehr als 27.500 Haushalte. © Herbert Grabe



"Fast wie Weihnachten": Raitenbuchs Bürgermeister Josef Dengler (Freie Liste) war ebenso begeistert wie Landrat Gerhard Wägemann (CSU), als die Firma Ostwind im Dezember 2014 einen Genehmigungsantrag für einen Windpark stellte. Im Raitenbucher Forst auf der Hochfläche der Weißenburger Alb sollten die Rotoren Energie schaufeln. Elf Windräder mit je 3,3 Megawatt Leistung, das bedeutet Strom für mehr als 27.500 Haushalte. Und genau diese dezentrale Stromerzeugung hatte sich Wägemann für "Altmühlfranken", wie der Landkreis gerne genannt wird, vorgestellt. Doch zu Weihnachten 2014 hatte die Windkraft in Bayern längst an politischem Rückenwind verloren.

Auf den 17. November 2014 ist die 10-H-Regelung im Freistaat datiert. Windkraftanlagen müssen demnach einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Siedlungen einhalten. Im konkreten Fall wären das fast zwei Kilometer, zumal die Nabenhöhe (134 Meter) plus die Hälfte des 131 Meter langen Rotors exakt 195,50 Meter Höhe ergeben. Im Raitenbucher Forst gibt es allenfalls ein paar Waldarbeiterhütten, aber keine Besiedlung oder einen Bebauungsplan, die das Projekt verhindern würde. Obendrein fand das Vorhaben von Anfang an starken Rückhalt in der Bevölkerung. Bayernweit hat die Regelung von 2014 allerdings die Wind-Euphorie stark gebremst. Laut Wirtschaftsministerium gab es zuvor mehrere Hundert Anträge für Windkraftanlagen im Freistaat. 2015 war es nur noch 37, im Jahr darauf 43.

"Wertvolle Partner"

"Ideale Bedingungen" fand die Firma "Max Bögl Ostwind" ohnehin in Raitenbuch vor. Der Windpark ist durch Waldwege gut erschlossen. Zudem fanden sich, so die Firma aus Sengenthal im Landkreis Neumarkt, bei Staatsforsten, Kommune, Landkreis, Stadtwerken und interessierten Bürgern, die sich über eine Genossenschaft beteiligen, "wertvolle Partner".

Auch einen Netzanschluss gibt es bereits, nämlich das Umspannwerk Kaldorf, das "Ostwind" gehört. Dennoch galt es, einige Besonderheiten des Naturschutzes zu berücksichtigen. Damit die seltene Schwarzstörche nicht Opfer der Rotorblätter werden, lotsen künstliche Nistplattformen und einige neue Tümpel die seltene Vögel an dem Windpark vorbei.

Schutz der Fledermäuse

Auch an die Fledermäuse musste gedacht werden. So galt ein nächtliches Bauverbot an der Anlage; in besonders warmen Nächten werden zudem in Zukunft die Rotoren automatisch abgeschaltet, damit die Fledermäuse ungestört jagen können. Obendrein wird der Wald bei Raitenbuch systematisch umgewandelt: Wo einst Nadelbäume dominierten, sollen überwiegend Eichen , Buchen und andere Laubbäume gepflanzt werden oder sich selbst vermehren. Neben dem Windpark im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist wenige Kilometer entfernt im Landkreis Eichstätt eine Partneranlage entstanden. Fünf baugleiche Windkraftanlagen sollen dort Strom für weitere 11.000 Haushalte produzieren.

Auch hier stellen die Staatsforsten das Gelände bereit. Die Gesamtinvesitionen an den beiden Standorten belaufen sich auf etwa 100 Millionen Euro. Der jährliche Ertrag wird auf 107 Millionen Kilowattstunden geschätzt. Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen sind 2,7 Millionen Euro ausgegeben worden. Das Projekt bei Raitenbuch gilt als Bayerns größter Wald-Windpark. Diesen Superlativ wird die Anlage wohl noch lange behalten. Aktuell sind keine vergleichbaren Vorhaben in Bayern bekannt. Für die Firma "Ostwind" bedeutet das, dass sie ihre Aktivitäten verstärkt auf andere Bundesländer verlagert. So haben die Anlagenbauer aus der Oberpfalz derzeit Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die neuen Bundesländer im Blick. Auch Landrat Wägemann bedauert, dass in seinem Landkreis keine weiteren Flächen für ein ähnliches Projekt vorhanden sind.

