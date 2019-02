Bayerns Top-Talente zu Gast in Weißenburg

Bayerische Meisterschaft der U17-Juniorinnen am Samstag, 2. Februar, ab 11 Uhr in der Landkreishalle – Bayern München, 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth am Start - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Was im Kreis und Bezirk schon seit mehreren Jahren der Fall ist, scheint jetzt auch auf Landesebene mehr und mehr zum Tragen zu kommen: Weißenburg ist eine Hochburg für den Hallenfußball! Voriges Jahr war die Landkreishalle Schauplatz für die Bayerische Meisterschaft der U13-Jungs, heuer sind nun die U17-Mädels dran: am Samstag, 2. Februar, ab 11 Uhr wird um die Hallen-Krone dieser Altersklasse gespielt.

Auslosung im Haus des Fußballs in München: Karin Mayr vom Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss zog diese Woche die zwei U17-Gruppen. © BFV



Das Teilnehmerfeld wird von den drei Juniorinnen-Bundesligisten FC Bayern München, 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth angeführt. Die Bayern und der Club haben seit 2007 die Titel unter sich aufgeteilt. Rekordsieger sind die Münchnerinnen, in den vergangenen beiden Jahren haben allerdings die Nürnbergerinnen gewonnen. Streitig machen wollen dem Favori­tentrio den Sieg die sieben Bezirksmeister: FC Ingolstadt 04, TSV Schwaben Augsburg (beide Bayernliga), SV Frauenbiburg, SV Wilting (beide Landesliga), JFG Würzburg-Nord (Bezirksoberliga), SpVgg Weißenstadt (Bezirksliga) und TSV Brodswinden (Gruppe Kleinfeld).

Söder ist Schirmherr

Örtlicher Ausrichter ist mit der DJK Fiegenstall ein relativ kleiner Verein (siehe gesonderten Bericht) in Zusam­menarbeit mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV), von dessen Seite unter anderem Vizepräsidentin Silke Raml in Weißenburg zu Gast sein wird. Auch Staatssekretärin Carolina Trautner hat ihr Kommen zugesagt. Sie vertritt zugleich den Schirmherrn der Veranstaltung, nämlich Bayerns Mi­nisterpräsident Markus Söder. Auch Landrat Gerhard Wägemann und Landtagsabgeordneter Manuel Westphal werden bei der Begrüßung um 10.45 Uhr in der Landkreishalle dabei sein – Letzterer wird am Turnierende gegen 17.30 Uhr auch die Siegerehrung vornehmen.

Das Eröffnungsmatch ab 11 Uhr bestreiten der FC Bayern München und der TSV Brodswinden. Beide spielen ebenso in Gruppe A wie der 1. FC Nürnberg. Das heißt, es kommt schon in der Gruppenphase zum Prestige­duell der Abonnementsieger (siehe auch Zeitplan). Aber auch sonst dürfen sich alle Zuschauer auf ein inte­ressantes Turnier mit Bayerns Top­talenten freuen.

Als Ausrichter wurde die DJK Fiegenstall ausgewählt, nachdem sie bereits letztes Jahr die Bezirksendrunden der Frauen und Mädchen in Ellingen erfolgreich durchgeführt hat. Die Planungsphase läuft schon seit Ende Oktober 2018, gestern Abend waren rund 20 Aktive beim Aufbau in der Halle beteiligt, heute werden rund 40 freiwillige Helferinnen und Helfer vor allem im Verkauf und in der Turnierleitung für einen reibungslosen Ablauf und die Bewirtung der Gäste aus dem gesamten Freistaat sorgen.

Dank für Unterstützung

Die Fäden laufen beim Vorsitzenden Reinhold Heß zusammen. Der Vereins­chef (und Trainer) der DJK Fiegenstall ist zugleich Kreisspielleiter für den Frauen- und Mädchenfußball im Gebiet Neumarkt/Jura und dankt vorab allen Vorstands- und Vereinsmitgliedern sowie vielen Eltern der Fiegenstaller „Soccergirls“ für die Hilfe. Sein Dank geht auch an den Landkreis, die Stadt Weißenburg sowie Turnierorganisator Roland Mayer vom TSV 1860, der die DJK mit seinem Know-how von Anfang an unterstützt hat.

Nach langen Vorbereitungen wird nun heute ab 11 Uhr endlich der (Futsal-)Ball bei der Bayerischen Meisterschaft der U17-Juniorinnen rollen. Der Eintritt zum Landesfinale beträgt für Erwachsene drei Euro (ermäßigt: zwei Euro), bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Der bayerische U17-Sieger ist für die Süddeutsche Meisterschaft am 3. März in Pfungstadt in Hessen qualifiziert.

Uwe Mühling