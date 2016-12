Bei den A-Junioren ist die Endrunde bereits komplett

Auch der TSV 1860 Weißenburg und der VfL Treuchtlingen sind am 6. Januar in der Landkreishalle dabei - 20.12.2016 08:22 Uhr

WEISSENBURG - Die erste Endrunde bei den Hallenfußball-Kreismeisterschaften 2016/17 wird am Freitag, 6. Januar, ab 16.00 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle stattfinden und zwar für die A-Junioren. Mit dem heimischen Bezirksoberligisten vom TSV 1860 sowie mit der SG VfL Treuchtlingen konnten sich jetzt auch zwei Teams aus dem Jura-Süden für die Finalrunde qualifizieren.

Beide weiter: Der TSV 1860 Weißenburg (helle Trikots) siegte im Gruppenspiel gegen die SG VfL Treuchtlingen mit 3:1. Am Ende schafften beide Teams über die Playoffs den Einzug in die Kreisendrunde der A-Junioren (U19). Foto: Uwe Mühling



Beide setzten sich bei den Playoffs in der Ellinger Schulturnhalle durch. Dort wurde eines von insgesamt vier Turnieren der Vorschlussrunde beim „Sparkassen-Hallencup“ der A-Jugend (U19) ausgetragen – unter erschwerten Bedingungen, denn die Anzeigentafel funktionierte nicht. Weißenburg und Treuchtllingen spielten beide in der Gruppe C und kamen als Erster und Zweiter in die abschließenden Playoffs. Hier traf der TSV 1860 auf die SG FC Nagelberg. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1, im Sechsmeterschießen hatten die Weißenburger mit 2:1 das bessere Ende für sich und die Nagelberger waren draußen.

Im zweiten Playoff setzte sich die SG VfL Treuchtlingen als Gruppenzweiter gegen den Sieger der Parallelgruppe D, die JFG Franken Jura, knapp mit 2:1 durch und steht damit ebenso in der Endrunde wie die Weißenburger Jungs. Bei den anderen Vorschlussrunden wurden am vierten Adventssonntag sechs weitere Endrunden-Teilnehmer ermittelt. In Burg-thann machten der BSC Woffenbach und der TSV Feucht das Rennen, in Pyrbaum die JFG Wendelstein und die SG DJK Allersberg/TSV Pyrbaum sowie in Schwabach die JFG Aurachtal und der SV Unterreichenbach.

Die Konstellation für die Endrunde am 6. Januar in der Weißenburger Landkreishalle steht bereits fest. Gruppe A: BSC Woffenbach, TSV 1860 Weißenburg, SG Allersberg/Pyrbaum, JFG Aurachtal; Gruppe B: TSV 04 Feucht, SG VfL Treuchtlingen, JFG Wendelstein, SV Unterreichenbach.

Bei den B-Junioren (U17) sind sechs von acht Finalisten fix. Die Endrundenfelder wurden heuer von sechs auf acht Mannschaften aufgestockt, wobei das entscheidende Turnier dieser Altersklasse am Samstag, 21. Januar, ab 12.30 Uhr in der Gemeindehalle in Schwanstetten ausgespielt wird. Mit dabei sind bislang der TSV 1860 Weißenburg, die JFG Franken Jura, die JFG Rothsee Süd, der SC Feucht, der SC 04 Schwabach und die JFG Rezattal.

Diese sechs Mannschaften setzten sich bei den Playoff-Spielen in Schwanstetten, Berching und Schwabach durch. Die Weißenburger Truppe gewann mit 5:1 gegen die JFG Rezattal. Die SG DJK Fiegenstall (0:5 gegen Franken Jura), und der SV Alesheim (1:3 gegen Rednitzhembach) scheiterten dagegen in diesen „Überkreuzspielen“ und verpassten somit den möglichen Einzug ins große Finale. Komplettiert wird die Endrunde der B-Jugend am Sonntag, 8. Januar, mit zwei Teams aus der Vorschlussrunde in Neumarkt.

Über Weihnachten und Neujahr ist jetzt erst einmal Pause bei der Kreismeisterschaft der Junioren. Das nächs­te anstehende Turnier ist die bereits erwähnte A-Junioren-Endrunde am 6. Januar in Weißenburg.

Uwe Mühling