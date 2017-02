Bei der Steinmeier-Wahl in der ersten Reihe

Artur Auernhammr bewachte die Urne - vor 22 Minuten

BERLIN/WEISSENBURG - Die Bundesrepublik hat einen neuen Präsidenten und mittendrin bei der Wahl war Artur Auernhammer. Der CSU-Bundestagsabgeordnete aus Oberhochstatt hatte sogar eine im wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle. Ein Gespräch mit Altmühlfrankens Mann in Berlin über Norbert Lammert, Jogi Löw, Selfies im Bundestag und die Frage, was das Nennslinger Ritter-Bier mit der Bundespräsidentenwahl zu tun hat. Ach ja, und Frank-Walter Steinmeier kommt zwischendurch auch mal vor.

Auernhammer in offizieller Funktion: Der Oberhochstatter überwachte zusammen mit der Linken-Abgeordneten Katrin Werner die Stimmabgabe bei der Bundesversammlung. © Büro Auernhammer



Auernhammer in offizieller Funktion: Der Oberhochstatter überwachte zusammen mit der Linken-Abgeordneten Katrin Werner die Stimmabgabe bei der Bundesversammlung. Foto: Büro Auernhammer



Sie haben am Sonntag eine der Urnen bewacht. Wie sind Sie zu dem Job gekommen und was genau hatten Sie da zu tun?

Artur Auernhammer: Ich hatte bei der Bundespräsidentenwahl die tragendste Rolle überhaupt. Ich habe nämlich die volle Urne vom Plenarsaal in den Auszählungsraum getragen. Ich bin ja Schriftführer im Bundestag und damit ist man automatisch auch Schriftführer in der Bundesversammlung. Deshalb stand ich mit einer Kollegin an der Urne, um die Stimmabgabe zu überwachen. In der Bibliothek haben wir dann zusammen mit Bun­destagspräsident Norbert Lammert die Auszählung überwacht.

Dann waren Sie einer der ersten, die wussten, wie die Wahl ausgegangen ist?

Auernhammer: Ja, wir hatten deswegen auch strikte Anweisung, nichts auf Facebook zu verkünden.

Man hatte den Eindruck, dass die Wahl in gelöster Stimmung über die Bühne ging?

Auernhammer: Das ist eine Versammlung mit doppelt so vielen Mitgliedern wie der Bundestag hat. Und: Wir MdBs kennen uns im Parlament aus, aber wenn die Kollegen aus den Landtagen und die ganzen Promis kommen, dann machen die auch mal ganz gerne ein Selfie . . .

Gab es denn ein paar Promis an Ihrer Urne?

Auernhammer: Ja, wir hatten ja nur zwei Urnen. Mariele Millowitsch zum Beispiel oder der Paradiesvogel da (Travestie-Künstlerin Olivia Jones, d. Red.). Bei mir war auch Bundestrainer Jogi Löw. Der hat mich an der Urne gefragt, wo es hier eine Toilette gibt. Das hab’ ich ihm dann halt gesagt .

Haben Sie am Sonntag das erste Mal in Ihrem Leben SPD gewählt?

Auernhammer (lacht): Nein, da standen nicht Parteien, sondern Persönlichkeiten zur Wahl. Außerdem gilt das Wahlgeheimnis, ich verrate nicht, wen ich gewählt habe.

Halten Sie Steinmeier denn grundsätzlich für die richtige Wahl?

Auernhammer: Er hat eine schwierige Aufgabe. Seine wichtigste Mission wird es in der Zukunft sein, das Land wieder zusammenzubringen in dieser extremen politischen Situation. Wir hatten ja auch Wahlmänner von der AFD da, die sich auch dementsprechend verhalten haben. Vielleicht hilft Steinmeier bei der Versöhnung seine internationale Erfahrung als Außenminister.

Sie sitzen ja öfter im Bundestag als Schriftführer neben Norbert Lammert. Er galt als möglicher Kandidat der Union. Was sagen Sie?

Auernhammer: Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich hätte lieber Lammert als Bundespräsidenten gesehen. Er hat ja auch eine beeindruckende Rede gehalten. Am Ende hatte er seine Gründe, dass er nicht angetreten ist, aber ich glaube, dass er sich am Sonntag schon mal gedacht hat, dass er die Mehrheit wahrscheinlich gekriegt hätte. Wenn es schon Kollegen aus der Linkspartei gibt, die ihm gesagt haben, dass sie ihn gewählt hätten. Und es ist auch kein Geheimnis, dass auf den ungültigen Wahlzetteln oft der Name „Norbert Lammert“ stand.

Offenbar hat auch das Nennslinger Ritter-Bier seinen Beitrag zu einer gelungenen Bundespräsidentenwahl geleistet? Zumindest haben wir das auf Ihrer Facebook-Seite gesehen.

Auernhammer: Ja, das stimmt. In der bayerischen Landesvertretung gibt es zurzeit Ritter-Bier. Das hat Hermann Winter aus Burgsalach organisiert. Der war mal mit einer CSU-Fahrt bei uns zu Besuch und da hat er erfahren, dass in der Landesvertretung immer wieder das Bier von kleinen Regionalbrauereien ausgeschenkt wird. Da hat er gesagt: Da muss unbedingt mal das Nennslinger Bier hin und hat das tatsächlich geschafft. Die Delegierten der CSU haben sich nach dem offiziellen Teil mit Ritter-Bier auf den nächsten Tag vorbereitet. Und ich kann sagen: Es hat den Kollegen geschmeckt.

Interview: JAN STEPHAN