Beim TSV 1860 geht es gleich munter los

Erfolg beim Meister-Cup und Testspiel gegen Bayernligist Neumarkt – Neuzugänge vorgestellt - vor 57 Minuten

WEISSENBURG - Das geht ja munter los bei den Fußball-Herrenteams des TSV 1860: Gleich am Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt holten die Weißenburger mit einer sehr jungen Truppe den zweiten Platz beim Erdinger-Meister-Cup der mittelfränkischen Fußballchampions in Nürnberg und qualifizierten sich damit für das Landesfinale am kommenden Sams­tag in Kelheim. Am heutigen Mittwoch nun folgt schon ein echtes Testspiel-Highlight: Um 19.00 Uhr wird der ASV Neumarkt im Sportpark Rezataue zu Gast sein.

Vorstellung der Neuzugänge beim Bezirksligisten TSV 1860 Weißenburg: Die Trainer Markus Vierke und Thomas Schneider mit Fußball-Abteilungsleiterin Alexandra Wagner-Hamm, Benjamin Weichselbaum vom SV Nennslingen, dem sportlichen Leiter Christoph Jäger (vorne von links) sowie den bisherigen U19-Spielern Bastian Mühling, Simon Wittmann, Max Stoll und Lucas Bürlein (hinten von links). Im Bild fehlt Michel Kraft als weiterer Akteur aus dem eigenen Nachwuchs. © Uwe Mühling



Vorstellung der Neuzugänge beim Bezirksligisten TSV 1860 Weißenburg: Die Trainer Markus Vierke und Thomas Schneider mit Fußball-Abteilungsleiterin Alexandra Wagner-Hamm, Benjamin Weichselbaum vom SV Nennslingen, dem sportlichen Leiter Christoph Jäger (vorne von links) sowie den bisherigen U19-Spielern Bastian Mühling, Simon Wittmann, Max Stoll und Lucas Bürlein (hinten von links). Im Bild fehlt Michel Kraft als weiterer Akteur aus dem eigenen Nachwuchs. Foto: Uwe Mühling



Während die Weißenburger noch am Anfang der Vorbereitung stehen, sind die Neumarkter um ihren Trainer Dominik Haußner schon mitten drin. Kein Wunder auch: Sie starten schon Mitte Juli in die neue Saison, in der sie aus ihrer Sicht ungeliebten Süd-Gruppe der beiden Bayernligen antreten sollen. Im „Norden“ hatten die Oberpfälzer zuletzt als Aufsteiger den fünften Platz belegt. Unruhe gab es in den vergangenen Tagen bei den Neumarktern durch den Rücktritt von Team­manager Georg Laube, der sich von der Mannschaft verabschiedete.

Derby gegen den FC/DJK

Der TSV 1860 schaut dagegen auf sich selber und freut sich nach Meis­ter-Cup und ersten Trainingseinheiten auf die Herausforderung gegen den Topgegner aus Neumarkt. Einige weitere Testspiele werden folgen (unter anderem am Mittwoch, 19. Juli, das Derby gegen den FC/DJK Weißenburg). Außerdem gibt es ein Trainingslager-Wochenende vom 7. bis 9. Juli an der heimischen Rezataue.

Voll mit dabei sind bei den TSV-Sechzigern bereits die Neuzugänge: Allen voran der neue Trainer Markus Vierke, der ein alter Bekannter ist: Der heute 35-jährige hat früher viele Jahre für den TSV 1860 Weißenburg gespielt und ist nun vom SV Ornbau zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Als Coach der Reserve („U23“) steht ihm Thomas Schneider zur Seite, der die „Erste“ im Schlussdrittel der vergangenen Saison zusammen mit dem sportlichen Leiter Christoph Jäger aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga 2 geführt hat.

Einziger echter „neuer“ Spieler ist Benjamin Weichselbaum, der vom A-Klassisten SV Nennslingen gekommen ist. Der Stürmer hat für den SVN in der vergangenen Saison 23 Treffer erzielt, in der vorangegangenen Spielzeit waren es gar 30 Tore. Nun darf man gespannt sein, wie die Quote künftig in Weißenburg aussehen wird.

Fünf Juniorenspieler

Außer Weichselbaum sind ansonsten durchwegs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Herrenbereich aufgerückt: Lucas Bürlein, Michel Kraft, Bastian Mühling und Simon Wittmann spielten zuletzt in der U19-Bezirksoberligamannschaft. Sie haben auch schon mehrfach im A-Klassen-Meis­terteam der zweiten Mannschaft („U23“) mitgespielt. Max Stoll hat zuletzt pausiert und will nun wieder angreifen. Er hat vor seiner Rückkehr nach Weißenburg mehrere Jahre beim 1. FC Nürnberg gespielt.

Nicht mehr zur Verfügung stehen dem Trainerduo Vierke/Schneider in der neuen Saison zwei sehr erfahrene Spieler: Marc Hedwig hat seine Laufbahn beendet, Serkan Er ist zum Kreisliga-Aufsteiger Röttenbach gewechselt, wo er auch wohnt. Insofern hätte Vierke gerne noch den einen oder anderen erfahrenen Neuzugang gehabt, er kann aber auch mit dem bisherigen Personal und den jungen neuen Spielern gut leben: zum einen weiß er, dass bei seinem Heimatklub die Nachwuchsarbeit eine große und wichtige Rolle spielt, zum anderen war bereits in der vergangenen Saison ein relativ breiter Kader vorhanden.

Während es für die „U23“ als Aufsteiger in der Kreisklasse West erst am 12./13. August mit den Punktspielen losgeht, startet die „Erste“ bereits am letzten Juli-Wochenende in die neue Bezirksliga-Saison. Dabei steht am Samstag, 29. Juli, um 16.00 Uhr ein Heimspiel gegen den SV Pölling auf dem Plan. Am Mittwoch, 2. August, folgt laut vorläufigem Spielplan das Match bei der TSG 08 Roth und schon am Samstag, 5. August, gibt es zu Hause das nächste Derby: Gegner wird dann der FV Dittenheim sein.

Uwe Mühling