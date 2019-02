Besonderes Fußball-Erlebnis: Luca Denk mit dem FC Bayern in Doha

Der 15-jährige Döckinger wurde beim abschließenden 2:0-Sieg der Münchner zum "Man of the Match" gewählt - vor 48 Minuten

WEISSENBURG - Viele inte­ressante Erfahrungen hat Luca Denk jetzt bei einem internationalen Turnier in Doha gesammelt. Der (noch) 15 Jahre alte Döckinger war mit dem FC Bayern München beim stark besetzten Alkass International Cup in der Hauptstadt von Katar am Start.

„Men of the Match“: Luca Denk wurde nach seinen beiden Treffern beim abschließenden 2:0-Sieg des FC Bayern gegen das marokkanische Team Raja Club Athletic zum „Wertvollsten Spieler des Spiels“ gewählt. Foto: fcbayern.de



Die Münchner traten mit einer Auswahl von U15-, U16- und U17-Spielern an, waren mit diesem Team allerdings vorzeitig aus dem Rennen, denn die Konkurrenten setzten (fast) komplett auf die U17. Nach einer Niederlage und einem Remis in der Gruppenphase gegen zwei Mannschaften aus der Türkei (Izmir) und Tunesien (Sousse) blieb den Bayern nur das Spiel um Platz neun, das sie gegen den Raja Club Athletic (Marokko) mit 2:0 gewannen. Beide Tore für die Bayern erzielte Luca Denk, der anschließend auch zum „Spieler des Spiels“ gewählt wurde.

Diese Auszeichnung war für den ehemaligen Jugendspieler des TSV 1860 Weißenburg und des 1. FC Nürnberg ebenso etwas ganz Besonderes wie das top-professionelle Turnier insgesamt: So gab es Live-Übertragungen von den Spielen mit renommierten Klubs (neben dem FC Bayern waren unter anderem auch Real Madrid und Paris St. Germain dabei); gespielt wurde auf exzellenten Sportanlagen und Luca kam sogar in Fernseh-Interviews zu Wort. Auch wenn es sportlich nicht gerade optimal lief, zeigte er sich vom Turnier, von der Stadt am Persischen Golf, vom Hotel sowie von den Trainingsmöglichkeiten begeistert.

Klose: „Fokus auf Training“

„Das Turnier ist für die Jungs eine hervorragende Sache, da sie sich gegen absolute Top-Mannschaften beweisen müssen. Unser Fokus liegt aber ganz klar auf der täglichen Trainingsarbeit“, hatte Lucas Trainer Miroslav Klose bereits im Vorfeld betont. Der Weltmeister betreute das Münchner Team bei dem „Perspektiv-Trainingslager“ zusammen mit U16-Coach Danny Schwarz und Torwarttrainer Uwe Gospodarek.

Für die Bayern-Talente stand neben Trainingseinheiten und Spielen im Übrigen auch täglicher Schulunterricht auf dem Programm. Nach dem relativ frühen Turnier-Aus traten die Münchner (ebenso wie Paris als Zwölfter oder Madrid als Fünfter) vorzeitig die Heimreise an. Im Finale standen sich am Freitag die Glasgow Rangers und AS Rom gegenüber.

Uwe Mühling