Das Festival-Feeling ist auch in Weißenburg angekommen: Beim "Heimspiel" feierten 4.000 Besucher bei 13 Bands auf zwei Bühnen und bestem Sommerwetter ein überaus friedliches wie abwechslungsreiches Musikfest. Topact war Max Giesinger, in dessen Umfeld "Itchy", "Eskalation" oder die Dub-Formation "Dubioza Kolektiv" mächtig einheizten. Hans Söllner lockte vor allem die ältere Generation, während das jüngere Publikum wegen der Punkrocker, Reggae-Musik und Hip-Hop in die Waldbühne gepilgert war.

Der Fußball-Baupokal hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Domäne des TSV 1860 entwickelt. Der Großteil der Titel im Kreis Neumarkt/Jura ging zuletzt an den jeweiligen U15-Nachwuchs der Weißenburger. Mehrfach schafften die Talente von der Rezataue anschließend auch den Sprung in die Pokal-Endrunde im Bezirk Mittelfranken. So war es auch heuer wieder.