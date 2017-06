Als Publikumsmagnet hat sich die Weiße Nacht der Werbegemeinschaft in Weißenburg auch in ihrer fünften Auflage erwiesen. Trotz großer Konkurrenz an Veranstaltungen wurde das Angebot gerne angenommen und viel Menschen strömten in die Innenstadt und speziell auf den Marktplatz. Schützenhilfe leistete das ideale Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein, hochsommerlichen Temperaturen und einem leichten Wind ließ es sich im Herzen der Altstadt gut aushalten. © Robert Renner