Bevölkerungsentwicklung: Weißenburg ist der Gewinner

Altmühlfranken wächst von Jahr zu Jahr weiter

WEISSENBURG - Der Bevölkerungsboom im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hält an. Viele Gemeinden sind so groß wie noch nie. Von Landflucht ist keine Rede mehr, stattdessen wachsen vor allem die Städte. Außerdem hatten sich die Statistiker in Bezug auf die Prognose für den Landkreis um 7000 Menschen verrechnet, die Größe eines ganzen Marktes.

Auch Ellingen ist so groß wie noch nie in seiner Geschichte. Neben Weißenburg und Pleinfeld gehört die Rezatstadt zu den Gewinnern des vergangenen Jahrzehnts. Das liegt nicht zuletzt an den regen Bautätigkeiten, die unter Bürgermeister Walter Hasl auf dem Karlshofplateau angegangen wurden. © Archivfoto: Jan Stephan



Laut dem Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung stieg allein von März bis Juni 2017 im Landkreis die Bevölkerungszahl um 174 Bürger auf 94280 an. Grund für den Boom sind Zuwanderungen. Die Sterberate ist weiterhin höher als die Geburtenrate. Erfreulicherweise gibt es aber seit einigen Jahren wieder mehr Geburten. Das letzte Mal war die Bevölkerung 2007 in etwa so hoch wie jetzt. Der Topwert ist aus dem Jahr 2002 mit 95300 Bürgern.

Von diesem Plus profitieren besonders die Städte im Landkreis. Größter Gewinner dabei ist Weißenburg mit einem Plus von 3,8 Prozent, während Gunzenhausen ebenfalls, aber gerade mal um 0,3 Prozent in den vergangenen zehn Jahren gewachsen ist. Beide Städte sind so groß wie noch nie. Auch Treuchtlingen befindet sich auf dem aufsteigenden Ast und erhält Zulauf. Jedoch war die Einwohnerzahl 2007 bereits einmal um 1,3 Prozent höher als jetzt.

Bis 2022 geht es aufwärts

Das Bevölkerungsplus macht sich auch in den ländlicheren Gemeinden bemerkbar, besonders in Pleinfeld (+ 3,3 Prozent), das am äußersten Rand des Nürnberger Speckgürtels liegt. Auch die Stadt Ellingen (+ 0,5 Prozent) wächst seit mehreren Jahren aufgrund von neuen Wohngebieten und der Nähe zu Weißenburg weiter. Zwar scheinen auch die ländlichen Gemeinden fast flächendeckend zu wachsen, trotzdem gibt es Gemeinden wie Langenaltheim (– 5,7 Prozent), Polsingen (– 9,7 Prozent) oder Pappenheim (– 2,2 Prozent), wo die Bevölkerungszahl im Zehnjahresvergleich leicht rückläufig ist. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind aber auch dort die Gemeinden im Aufschwung.

Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass im Sommer 2014 noch ganz andere Zahlen für den Landkreis prognostiziert wurden. Die Statistiker sagten damals für das Jahr 2032 noch 7000 Menschen weniger für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen voraus. Im Dezember 2016 aktualisierten sie ihre Daten und sagen nun – nur zweieinhalb Jahre später – 93500 Menschen voraus. Damit verschätzten sie sich um die Größe eines Markts wie Pleinfeld.

Der neuen Prognose zufolge soll die Einwohnerzahl des Landkreises bis 2022 stetig auf eine Bevölkerungszahl von 94000 Menschen anwachsen. Diese Zahl soll dann bis zum vorausberechneten Jahr 2032 wieder leicht abnehmen und bei 93500 liegen. 2014 sprachen die Statistiker noch von einem starken Rückgang von 91600 Menschen im Jahr 2016 auf prognostizierte 86600 Einwohner.

Hanna Greta Schmidt