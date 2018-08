Biber verendete im Weißenburger Abflussrohr

Das Tier blieb stecken und kam nicht mehr heraus - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Andreas Steingärtner, der in Weißenburg in der „Siebenbronnenwalk“ wohnt, traute seinen Augen nicht, als er das verstopfte und 30 Zentimeter dicke Abwasserrohr aus Beton aufflexte: Im Rohr steckte ein dicker und aufgedunsener Biber. Der wollte offensichtlich von der Schwäbischen Rezat kommend das Rohr in Richtung Fischweiher hochlaufen und blieb irgendwo auf halbem Weg stecken. Andreas Steingärtner befreite das unter Artenschutz stehende Tier mit einer Flex aus dem Rohr. Leider zu spät. Der Biber war bereits tot.

Das Rohr war dicht: Der gut ein Meter lange Biber wollte von der Rezat durch ein Kanalrohr zu einem Fischweiher in der Siebenbronnenwalk. Doch irgendwann kam das Tier nicht mehr vor und nicht mehr zurück. © Markus Steiner



Dass irgendetwas in dem Abflussrohr stecken muss, hatte Steingärtner deshalb gemerkt, weil es das Wasser aus den Filtern seiner Kanalschächte herausdrückte. Das letzte Haus am Schmalwieser Weg ist nicht an die allgemeine Kanalisation angeschlossen und hat eine eigene Kläranlage. Auch der Überlauf des am Hang gelegenen Fischweihers fließt normalerweise über den Kanal ab.

Das Abflussrohr musste aufgeflext werden, um den verendeten Biber aus dem Abwassersystem herauszuholen. © Andreas Steingärtner



Weil der Weiher fast schon am Überlaufen war, ließ Steingärtner über einen Graben auf der anderen Seite der Straße Weiherwasser in die Rezat laufen. Er schätzt, dass in den rund zehn Stunden gut 100 000 Liter Wasser in den Fluss liefen und er somit auch einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, die Wasserarmut in den nordbayerischen Flüssen zumindest ein wenig abzumildern.

Danach machte er sich weiter auf Fehlersuche, ließ den Kanal mit einem Bagger freilegen und setzte die Flex an. Als sich die Scheibe durch das Betonrohr fraß, wurde schnell klar, dass ein totes Tier in dem Kanal feststecken musste: Der Geruch von Verwesung breitete sich sofort aus. Weil Steingärtner als Polizist weiß, dass Biber streng geschützt sind, langte er das fleißige Tierchen erst einmal gar nicht an und nahm Kontakt mit der Biberbeauftragten des Landratsamtes auf.

Damit künftig kein Biber mehr das Kanalrohr hochklettern kann, will Steingärtner das Abflussrohr mit ei­nem Gitter verschließen. Ansonsten hat der Weißenburger nichts gegen den fleißigen Baumeister, der vom nahe gelegenen Maisacker zur Rezat mehrere Trampelpfade und Biberrutschen angelegt hat. Unweit der Siebenbronnenmühle hat der Biber sogar eine stattliche Biberburg und einen Damm gebaut. Die Rezatauen scheinen ein regelrechtes Dorado für Biber zu sein.

Markus Steiner