Bierkönigin zapfte an

Nennslinger Kirchweih eröffnet - vor 46 Minuten

NENNSLINGEN - Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die Anlautertaler Böllerschützen mit zahlreichen Böllerschüssen die Kirchweih angekündigt, und auf dem Marktplatz eröffnete die Nennslinger Blaskapelle unter der Leitung von Karl Scholz mit einem Standkonzert den Beginn des viertägigen Festes.

Gelungenes Festbier: Auf den Kirchweihtrunk und die Festtage stießen Festwirt Horst Gruber, Brauereichef Dietmar Gloßner, die Altmühlfränkische Bierkönigin Sarah Zimmerer und Nennslingens Bürgermeister Günter Obermeyer (von links) an, nachdem die Bierkönigin zuvor gekonnt mit nur zwei Schlägen angezapft hatte. © Gerhard Schuster



Gelungenes Festbier: Auf den Kirchweihtrunk und die Festtage stießen Festwirt Horst Gruber, Brauereichef Dietmar Gloßner, die Altmühlfränkische Bierkönigin Sarah Zimmerer und Nennslingens Bürgermeister Günter Obermeyer (von links) an, nachdem die Bierkönigin zuvor gekonnt mit nur zwei Schlägen angezapft hatte. Foto: Gerhard Schuster



Im Anschluss formierte sich der Festzug mit 26 Gruppen und Vereinen und setzte sich in Richtung Festzelt in Bewegung. Angeführt von der Reitergruppe der „Pferdefreunde Jurahöhe“, dem Brauereiwagen mit Petra Gloßner, Hans Durst und der Altmühlfränkischen Bierkönigin Sarah Zimmerer, folgten Festwirt Horst Gruber mit seinem Personal sowie zahlreiche Ehrengäste, Gruppen und Vereine.

Vom Marktplatz führte der Weg zum Schulgelände und zurück über die Wengener und Syburger Straße zum Festzelt. Musikalisch begleiteten die Blaskapellen aus Nennslingen, Pfraunfeld und Raitenbuch den Kirchweihzug.

Nach seiner Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste, der Vereine und der Besucher dankte Bürgermeister Günter Obermeyer allen Kapellen und Akteuren, die für den reibungslosen Ablauf des Festzugs gesorgt haben, sowie all denen, die das Fest mitvorbereitet haben. Obermeyer selbst, die Altmühl­fränkische Bierkönigin Sarah Zimmerer, Braumeister Dietmar Gloßner und Festwirt Horst Gruber stachen das erste Fass an.

Dabei überließ Obermeyer als Kavalier der alten Schule den Anstich Bierkönigin Sarah Zimmerer. Nach zwei kräftigen Schlägen hieß es: „O’zapft is.“ „Genießt das gute Ritter-Bier“, appellierte die amtierende Bierkönigin an alle und stieß mit den Nennslinger Festzeltbesuchern auf eine schöne Kirchweih an. Traditionsgemäß spendete die Gemeinde dieses erste Fass der Landjugend, die auch schon bereitstand, um das süffige Kirchweihbier in Empfang zu nehmen.

Im Anschluss stand die Siegerehrung des diesjährigen Kirchweihschießens auf dem Programm. Austragender Verein war in diesem Jahr die Schützengesellschaft Nennslingen. Pokal, Kirchweihscheibe, der beste Teiler und die beste Ringzahl wurden prämiert. Die Kirchweihscheibe (68,3-Teiler) sicherte sich Andrea Städtler von der SG Nennslingen.

Mit einem 14,8-Teiler erzielte Daniel Beckstein (SG Nennslingen) den bes­ten Teiler. Die beste Ringzahl (191 Ringe) konnte Julia Hausner (HSV Biburg-Stadelhofen) auf sich verbuchen. Den Kirchweihpokal (601,0 Punkte), der nun schon seit 35 Jahren ausgelobt wird, sicherten sich erneut die Höhenschützen Biburg-Stadelhofen.

Den musikalischen Teil gestaltete an diesem ersten Abend die Nennslinger Blaskapelle, die anschließend im Festzelt zünftig aufspielte. Am Samstagabend sorgten „Die Stieflziacha“ und „DJ Hias 2000“ für die richtige Stimmung. Höhepunkt am Sonntagvormittag war der Festgottesdienst in der evangelischen Kirche, den Pfarrer He­ckel unter das Motto „Atemlos durch die Nacht“ stellte.

Am Sonntagnachmittag war der Tanz der Landjugend um den Kirchweihbaum ein weiterer Höhepunkt (Bericht folgt). Am Abend spielte Rudi Schraufstetter zu Tanz und Unterhaltung auf.

Am heutigen Montag ziehen mehrere Kirchweihbären durch das Dorf, und das oberbayerische Marionettentheater gestaltet im Festzelt einen Kindernachmittag. Am Abend empfängt die Marktgemeinde ihre Gäste, und die Landjugend zeigt nochmals ihre Tänze um den Kirchweihbaum. Zum Kirchweihausklang spielt die Partyband „Hoo Ruck“ am Abend auf. Mit einem großen Höhenfeuerwerk klingt das viertägige Fest aus.

gs