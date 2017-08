Der TSV 1860 bleibt auf Erfolgskurs: Nach dem knappen 1:0-Sieg am Mittwochabend gegen den TSV Greding sind die Weißenburger die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Süd und sind mit nunmehr 13 Punkten aus fünf Spielen erstmals auch alleiniger Tabellenführer. Das Tor des Tages erzielte Mario Swierkot per Elfmeter nach Foul an Maik Wnendt (61.).