Bieswanger Auswärtscoup in Weißenburg

Die SG gewann das Landkreis-Derby beim DSC mit 3:1 - vor 37 Minuten

WEISSENBURG - it 3:1 hat die SG SF Bieswang auswärts im Landkreis-Derby der Fußball-Bezirksliga 2 beim DSC Weißenburg gewonnen. Während die Gäste damit drei wichtige Zähler einfuhren, ist der DSC in der neuen Saison noch ohne Punkt­.

Landkreis-Derby im Dauerregen: Die SG SF Bieswang (im roten Dress Leonie Schmidt) setzte sich beim DSC Weißenburg mit 3:1 durch und holte somit drei wichtige Bezirksliga-Punkte. © Mühling



Leer ging am jüngsten Spieltag auch der TSV Röttenbach aus, der zu Hause eine 1:5-Klatsche gegen den SC Wernsbach-Weihenzell hinnehmen musste. Die Röttenbacherinnen gas­tieren nun an diesem Freitag um 19.00 Uhr beim SV Pfaffenhofen. Die Weißenburgerinnen treten am Sonntag um 11.00 Uhr bei der SG FC Kalbensteinberg an, während die SG Bieswang und Obereichstätt frei hat.

DSC WUG – SG SF Bieswang 1:3

Die SG SF Bieswang startete bei Dauerregen gut in die Partie und machte Druck nach vorne. In der 23. Minute konnten die Sportfreunde in Führung gehen: Eine Flanke von Anna-Lena Gruber rutschte durch die Weißenburger Abwehr, und Hanna Schmidt schob gekonnt zum 0:1 ein. Nur zehn Minuten später erhöhte Anna-Lena Gruber nach einer gut getretenen Ecke von Marisa Haub mit einer Direktabnahme auf 0:2. Bieswang dominierte und ließ den DSC nicht richtig ins Spiel kommen. Erst kurz vor der Halbzeit kamen die Gastgeberinnen zum 1:2-Anschlusstreffer: Miriam Finster wurde aus einer abseitsverdächtigen Situation freigespielt und schloss mit einem platzierten Schuss unter die Latte ab.

In der zweiten Halbzeit wurde der heimische DSC stärker, und SF-Keeperin Damaris Schiesl musste zweimal hintereinander ihr Können unter Beweis stellen. Die Gäste klärten die Bälle im Mittelfeld gut, kamen jedoch selbst nur noch mit Konterspiel in die gegnerische Hälfte. In der 77. Minute steckte Hanna Schmidt den Ball aus dem Mittelfeld zu Martina Knoll durch, die dann mit einem Heber über DSC-Torfrau Melissa Weeger hinweg zum 1:3-Endstand traf.

DSC Weißenburg: Weeger, Schlund, Fins­ter, Lux, Rieger, Janocha, Sichert, Riedel, Langer, Bürlein, Weiß (eingewechselt: Goppelt).

SG SF Bieswang: Schiesl, Jenny Jakob, Kas­tenhuber, Lipke, Haub, Stettinger, Kreitmeir, Hanna Schmidt, Leonie Schmidt, Gruber, Schneider (eingewechselt: Knoll, Julia Jakob, Moritz, Grimm).

Röttenbach – Wernsbach-Weihenz. 1:5

Eine saftige Niederlage mussten die Fußballerinnen des TSV Röttenbach im Heimspiel gegen den SC Wernsbach-Weihenzell einstecken. Nach ei­ner schlechten ersten Hälfte (0:4) war auch mit Kampfgeist nichts mehr zu richten, und die Partie ging mit 1:5 verloren. In der 13. Minute erzielte Dana Danninger das 0:1. Bis zur Pause sorgten Resi Rücker (2) sowie Deborah Müller für den 0:4-Halbzeitstand. Gleich nach dem Seitenwechsel erzielten die Gäste das 0:5 durch Melanie Präger. Erst jetzt stellte sich beim TSV der Kampfgeist ein. Einen von Lena Braungart geschossenen Freistoß lenkte die gegnerischen Torhüterin an die Latte, Annika Merlein schaltete am schnellsten und netzte im Nachschuss zum 1:5 ein (58.). Anja Seibold vergab die Chance auf das 2:5.

TSV Röttenbach: Marny, Seibold, Grünwedel, Bößl, Christina Trost, Wachter, Braungart, Tercan, Merlein, Maria Torst, Isabel Fraissinet (eingewechselt: Alberter).