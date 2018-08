Box-Traktor aus Schwerin in Weißenburg

WEISSENBURG - Während viele Sportler derzeit Abkühlung an den Seen oder in den Freibädern suchen, heißt es für die Athleten des Box-Clubs Weißenburg schwitzen: Sie stehen intensiv in den Vorbereitungen für den Vergleichskampf im Weißenburger Kirchweihfestzelt, der am Sonntag, 19. August, ansteht.

Spannende Fights sind angesagt: Nachdem im Vorjahr der Spitzenclub Wladimir Moskau in Weißenburg in den Ring stieg (unser Bild), erwartet der BCW heuer mit dem BC Traktor Schwerin eine der besten Staffeln aus Ostdeutschland. © Uwe Mühling



Dass die Verantwortlichen des BC Weißenburg immer für eine Überraschung gut sind, haben sie letztes Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit der Verpflichtung des russischen Spitzenclubs Wladimir Moskau und der Einladung des ehemaligen Berliner Profi-Boxers Graciano Rocchigiani hatten die Weißenburger ein besonders glückliches Händchen.

In diesem Jahr ist den Mannen um den BCW-Vorsitzenden Heiner Pauck­ner ein ähnlicher Volltreffer gelungen. Mit dem Boxclub Traktor Schwerin wird sich einer der traditionsreichsten Boxclubs der einstigen DDR im Weißenburger Festzelt Widmann vorstellen. Der in den 1950er-Jahren gegründete ostdeutsche Boxsportverein kann auf eine ausgesprochen erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblicken: Die Namen von 186 DDR-Meistern und 19 Deutschen Meistern stehen als stolze Bilanz in den Annalen dieses Ausnahmeclubs.

Bei Olympischen Spielen holten die Schweriner Athleten drei Goldmedaillen, zweimal Silber und nicht weniger als elf Bronzeplätze. Bei den Weltmeisterschaften erkämpften sich die Aktiven vier Gold-, drei Silber- und neun Bronzemedaillen. Schwerin zählt mit zu den großen deutschen Kaderschmieden des Boxsports.

Damit war für die Verantwortlichen des BCW klar, dass sie sich etwas einfallen lassen mussten. Vereinscoach Heiner Pauckner, der auch Landessportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes (BABV) ist, konnte in der ihm verbliebenen Zeit eine mehr als schlagkräftige Truppe zusammenstellen. So treten für den BCW unter anderem der Juniorenweltmeister Daniel Malsam aus Landshut und der Weltmeisterschafts-Dritte Daniel Krotter (Bad Windsheim) an. Zudem werden zwei Frauenkämpfe zu sehen sein – und natürlich etliche der jungen wie etablierten Weißenburger Faustkämpfer.

Rainer Heubeck