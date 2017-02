Brand im Pleinfelder Wohnpark

Durch einen technischen Defekt entstanden im Musterhaus 10.000 Euro Schaden - vor 25 Minuten

PLEINFELD - Brand im Wohnpark am fränkischen Meer! In einem unbewohntem Musterhaus ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr das Feuer ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entstand der Brand im Technikraum, in dem ein Heizlüfter aufgestellt war.

Foto: FFW Pleinfeld



Foto: FFW Pleinfeld



„Dieser dürfte wohl aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten sein und hat dadurch den gesamten Technikraum beschädigt“, vermutet die Weißenburger Polizei. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10 000 Euro belaufen. Die Pleinfelder Feuerwehr war mit zwei Dutzend Leuten vor Ort und konnte den Brand schnell löschen, nachdem die Tür zum Gebäude aufgebrochen war. Da das Musterhaus unbewohnt war, kam es zu keiner Gefährdung von Personen.

Der Wohnpark am Fränkischen Meer war beim Spatenstich 2014 als „architektonisch herausragendes Mehr-Generationen-Bauprojekt“ angekündigt. Angeschoben hat das 60-Millionen-Euro-Projekt der ehemalige Fußballprofi Timmy Simons. Doch seit etlichen Monaten geht auf der Baustelle nichts mehr voran. Die Zukunft des Wohnparks ist ungewiss.

