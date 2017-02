Brand in Pappenheimer Asylunterkunft: Gebäude geräumt

Feuer war im ersten Obergeschoss ausgebrochen - Brandursache unklar - vor 16 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Montagabend ging bei der Treuchtlinger Feuerwehr ein Notruf ein: Kurz zuvor war im Obergeschoss der Asylunterkunft in Pappenheim ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten das Gebäude räumen.

Gegen 20.30 Uhr ging der Hilferuf bei der Treuchtlinger Polizei ein, weil im ersten Obergeschoss der Pappenheimer Flüchtlingsunterkunft ein Feuer ausgebrochen war.

Sofort rückte die Feuerwehr aus Treuchtlingen an, um den Brand zu löschen. Die Unterkunft wurde zunächst geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Laut Angaben der Polizei brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle. Auch die Bewohner durften nach den Löscharbeiten bereits wieder in ihre Räume zurück. Zwei Zimmer seien jedoch im Moment nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte gehen derzeit nicht von einer Brandstiftung aus. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Brand an einer Matratze enstanden ist.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm

Mail an die Redaktion