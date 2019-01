Braucht Weißenburg einen Kurt-Eisner-Platz?

WEISSENBURG - Erkan Dinar, Stadtrat der Linken in Weißenburg, hat einen Antrag gestellt, einen Teil der Spitalanlage in Kurt-Eisner-Platz umzubenennen. Eisner war der erste Ministerpräsident Bayerns und Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD). Zum 100-jährigen Jubiläum des Freistaats Bayern im vergangenen Jahr beklagten unterschiedliche Gruppierungen, dass Kurt Eisner im Gedächtnis des Freistaats nicht ausreichend gewürdigt werde.

Geht es nach Stadtrat Erkan Dinar, soll die Spitalanlage bald Kurt-Eisner-Platz heißen und die Stadt dem ersten bayerischen Ministerpräsidenten dort mit einer Büste gedenken. Das Thema wird nun im Stadtrat diskutiert. © Jan Stephan



Mit dem Dinar-Antrag kommt eine Diskussion nach Weißenburg, die andernorts schon für reichlich Ärger gesorgt hat. So stritt man sich in den 1970er-Jahren ausdauernd und erbittert über diverse Eisner-Denkmäler und Straßen im Freistaat. Oft zogen die Eisner-Verehrer den Kürzeren. Mit der Konsequenz, dass das Gedenken an den ersten bayerischen Ministerpräsidenten und Wegbereiter des bayerischen Parlamentarismus eher kümmerlich ausfällt. Zumindest wenn man es vergleicht mit den zahlreichen glitzernden Gedenkstätten, die es für das bayerische Königtum gibt.

Berliner Sozialist als Stammvater

Vor allem die CSU tat sich lange schwer damit, dass ein aus Berlin stammender jüdischer Sozialist und Pazifist das Fundament des so stolzen bayerisch-katholischen Freistaats gelegt haben sollte. Man bezeichnete ihn als Wirrkopf, Kommunisten und politischen Naivling. Allen Ernstes verweigerte sich die Münchner CSU in den späten 1960er-Jahren der Benennung einer Straße nach Eisner, weil man damit die Gefühle der noch lebenden Witwe des Eisner-Mörders verletzen könnte. Graf Anton Arco von Valley hatte Eisner im Februar 1919 umgebracht, als der gerade auf dem Weg war, seinen Rücktritt im Landtag zu verkünden, weil seine USPD eine Wahlschlappe kassiert hatte.

Die Diskussion um die Eisner-Würdigung brandete 2018 wieder auf, nachdem sich die Ausrufung des Freistaats Bayern (und das Ende der bayerischen Monarchie) zum 100. Mal jährte. Vor Ort forderte etwa die Landkreis-SPD bei einer eigenen Gedenkveranstaltung in Ellingen, dass mehr Plätze und Straßen nach Kurt Eisner benannt werden müssten. Derweil sorgte es für Aufsehen, dass CSU-Ministerpräsident Markus Söder das Kunststück gelungen war, bei einem eigenen Festakt für den Freistaat den Namen Eisner kein einziges Mal zu erwähnen.

Ob das Eisner-Thema in Weißenburg im Stadtrat allerdings überhaupt größer aufschlägt, bleibt abzuwarten. Linken-Stadtrat Erkan Dinar hat nicht allzu viele politisch Verbündete in dem Gremium, und schon einmal endete eine mit viel Energie begonnene Straßenumbenennung nach einigem Hin und Her in einer Sackgasse. Die SPD wollte 2015 eine Straße nach der Müllerin Margarethe Seybold benennen, die im 16. Jahrhundert auf Entscheidung des Weißenburger Rats als Hexe hingerichtet worden war. Weil man den Anwohnern die Mühen und Kosten der Adressänderung nicht zumuten wollte, beließ man es schließlich bei einem unscheinbaren Hinweisschild und der vagen Ankündigung in einem der nächsten Baugebiete eine Straße nach dem einzigen Opfer der Hexenverfolgung in Weißenburg zu benennen.

Insofern allerdings ist die Spitalanlage als Ort einer Umbenennung geschickt gewählt. Dort gibt es wenige Anwohner, die den Platz als Adresse führen und wegen des Eisner-Platzes ihre Anschrift ändern müssten. Dazu wäre der Platz noch ausreichend zentral gelegen, um der Bedeutung des Politikers gerecht zu werden. Konkret schlägt der Linken-Stadtrat vor, die Spitalanlage von der Einfahrt in die Stadtmühlgasse bis zu den Telefonzellen auf dem Platz in Kurt-Eisner-Platz umzubenennen. Auch soll der Stadtrat eine Büste für Eisner anfertigen lassen und aufstellen.

Von Ebert zu Eisner

Politisch würde das ganz gut passen. Immerhin würde dann die Friedrich-Ebert-Straße in den Kurt-Eisner-Platz münden. Der eine war der erste Präsident der Weimarer Republik, der andere der erste Präsident des Freistaats Bayern.

