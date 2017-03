Braucht Weißenburg mehr Wohngebiete?

WEISSENBURG - Bei der Schaffung von Wohnraum ist die Stadt Weißenburg nicht nur nach Meinung von Wolfgang Hauber „einen guten Schritt vorangekommen“. Die positive Bevölkerungsentwicklung zeige, dass die Stadt hier richtig liege, meint der Freie Wähler (FW).

Eine Stadt entwickelt sich: In Richtung Westen soll Weißenburg wachsen. Daher entsteht das nächste Wohnbaugebiet mit gut 30 Bauplätzen am östlichen Rand von Hattenhof (im unteren Teil der freien Fläche links im Bild). © www.limes-luftbild.de



Nicht nur die Erschließung von bebaubaren Grundstücken in der Kernstadt – Am alten Sportplatz, auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Bauer an der Niederhofener Straße und im Umfeld des Ellinger Tors (ehemaliges A+B-Gelände sowie Bender-Areal) – wertete er in seiner Haushaltrede in der jüngsten Stadtratssitzung als positiv. Auch die Erschließungen in Dettenheim, Holzingen und Hattenhof sieht er „als wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung Weißenburgs“.

Den Einwänden, die Stadt brauche aber viel eher kostengünstige Wohnungen, hielt er entgegen, „dass durch die Schaffung hochwertigen Wohnraums in der Regel günstigerer Wohnraum frei wird und wir damit auch diesem Problem begegnen“. Der Freie Wähler: „Neubau von hochwertigem Wohnraum ist wesentlich einfacher zu bewerkstelligen, als der Neubau von Wohnraum im unteren Preissegment.“ Doch auch diese Probleme versuche der Stadtrat durch das soziale Wohnungsbauprojekt im Birkenweg anzugehen.

Auch Maximilian Hetzner befindet: „Im Wohnungsbau geht es voran.“ Der Grünenpolitiker sieht die Errichtung neuer Sozialwohnungen als „dringend nötig“ an. Das Schaffen von kostengünstigem Wohnraum sei „gerade in der momentanen Phase der Baukonjunktur mit ständig steigenden Mieten wichtig, um auch weniger finanzkräftigen Bürgern adäquaten Wohnraum bieten zu können“. Er sieht „weiterhin noch Bedarf an günstigem Wohnraum“, und hofft „auf eine weitere Entwicklung zum Beispiel durch Wohnungsgenossenschaften mit entsprechender Unterstützung durch die Stadt“.

Neues Baugebiet?

Mit der Ausweisung eines „stadt­nahen Baugebiets“ am Ostrand von Hattenhof werde eine schon länger bestehende Forderung der Grünen erfüllt. Hier sei „eine Entwicklung verschlafen“ worden. Hetzner: „Andere waren da schlauer. Eine prosperierende Stadt wie Weißenburg muss ein entsprechendes Angebot für Bauwillige haben, allen voran für junge Familien.“ Das stärke „die Attraktivität unseres Standorts wesentlich“. Bewohner zu halten und neue hinzuzugewinnen liege im Interesse aller. So entstünden mehr Einnahmen über die Grundsteuer und den Anteil an der Einkommenssteuer.

Es sei aber auch sinnvoll, „höherwertige Grundstücke für Gutverdienende anzubieten“. Denn es könne nicht sein, „dass Führungspersonal von Weißenburger Firmen nach Ellingen, Pleinfeld oder gar Gunzenhausen zieht, weil in Weißenburg kein entsprechender Baugrund zu finden

ist“. Zur Weiterentwicklung schlagen die Grünen „den Bereich zwischen

Römerbrunnenweg und Eichstätter Straße“ vor.

Die Erschließungen der Baugebiete in Dettenheim, Holzingen und Hattenhof „straff voranzutreiben“, bezeichnete auch Alexander Kohler als richtig. Der Parteilose nannte im gleichen Atemzug die Erschließung des Gewerbegebiets West II. Wenn dafür auch erhebliche Mittel benötigt würden, seien dies doch „unsere zukunftsorientierten Leuchtturmprojekte“. Kohler begrüßte zugleich den Bau 16 neuer städtischer Wohnungen am Birkenweg. Er wünscht sich, dass die „Stadt diesen sozialen Weg“ fortsetzt.

All diese Projekte nannte gleichfalls SPD-Fraktionsvorsitzender Andre Bengel in seiner Aufzählung der Vorhaben, die in Weißenburg umgesetzt werden. Und auch die CSU erachtet die Investition in Neubaugebiete als „sinnvoll“. Dieses Geld sei „nicht weg, sondern komme „nach dem

Verkauf der Grundstücke wieder“, sagte Fraktionschef Klaus Drotziger. Auch er verwies auf die dadurch steigende Zahl an Steuerzahlern in der Stadt.

Robert Renner