Brombachseeschwimmen lockte fast 180 Starter

Die Vorjahressieger Nicky Lange und Tabea Bößenecker wiederholten ihre Erfolge – Nächstes Jahr mit 4000-Meter-Distanz - vor 1 Stunde

PLEINFELD - Die DJK Pleinfeld ist ein echter Breitensportverein, bei dem Zeiten und Leistungen im Normalfall im Hintergrund stehen. Einmal im Jahr wagt sich allerdings auch die DJK ins Wettkampfgeschehen und organisiert zusammen mit der DLRG das Brombachseeschwimmen. Auch die 15. Auflage am vergangenen Sonntagnachmittag war dabei wieder eine rundum gelungene Veranstaltung mit großem Zuspruch.

Ab in die Fluten: Knapp 180 Teilnehmer waren diesmal beim Brombachseeschwimmen auf den diversen Strecken dabei. Die meisten absolvierten die 2000 Meter . . . © Uwe Mühling



Ab in die Fluten: Knapp 180 Teilnehmer waren diesmal beim Brombachseeschwimmen auf den diversen Strecken dabei. Die meisten absolvierten die 2000 Meter . . . Foto: Uwe Mühling



Knapp 180 Teilnehmer/-innen stürzten sich in den Großen Brombachsee. Gleich vier Rennen hatten Start und Ziel in der Badebucht am Ramsberger Hafen: Der Swim & Run (Schwimmen und Laufen, 20 Starter), das Kinderschwimmen über 50 und 100 Meter (25 Teilnehmer) sowie die Langstrecke über 2000 Meter, wo 84 Männer und 46 Frauen auf dem Dreieckskurs finishten. Angesichts der durchwachsenen Witterung und relativ kühlen Temperaturen verzichteten einige der Angemeldeten auf einen Start und auch Kurzentschlossene blieben weitergehend aus. Es hätten also durchaus noch etwas mehr Teilnehmer sein können, aber auch so waren die Organisatoren um Bernd-Dieter Kiehnlein sehr zufrieden.

„Bombenzeit“ des Siegers

Das Brombachseeschwimmen war genau zwischen die beiden Großveranstaltungen Rothseetriathlon und Challenge eingebettet, sodass auch viele Triathleten am Start waren, um ihre Form nochmals unter Wettkampfbedingungen zu testen. Am schnellsten unterwegs war allerdings ein bekanntes Langstrecken-Schwimm-Ass: Ni­cky Lange vom SK Sparta Konstanz wiederholte seinen Vorjahressieg in 24:29 Minuten. „Eine Bombenzeit“ schwärmte Kiehnlein, der die Veranstaltung moderierte. Er bezeichnete den Sieger als „internationalen Topschwimmer“.

. . . unter ihnen auch etliche einheimische Sportler und Sportlerinnen, wie etwa Michaela Hartmann aus Weiboldshausen (rechts beim Ziel-Applaus). © Uwe Mühling



. . . unter ihnen auch etliche einheimische Sportler und Sportlerinnen, wie etwa Michaela Hartmann aus Weiboldshausen (rechts beim Ziel-Applaus). Foto: Uwe Mühling



In der Tat gehörte der Mann vom Bodensee viele Jahre dem National­kader des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes an und schwamm zahlreiche Erfolge heraus. In Ramsberg siegte er mit gut drei Minuten Vorsprung auf Hendrik Gremmel (Hannover 96) und Mark Scheurig (TSG Kleinostheim), die nur drei Sekunden auseinanderlagen. Von den heimischen Startern schnitten die Youngster Lukas Reissig und Lukas Stengel (beide Eintracht Kattenhochstatt) auf den Plätzen 16 und 24 sowie Oliver Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg mit Rang 21 am besten ab.

Wie weit die Teilnehmer zum Teil angereist waren, ließ sich nicht nur

am Podest-Trio der Herren, sondern ein Stück weit auch an den schnellsten Damen ablesen. Den Sieg holte sich zum vierten Mal (!) in Folge Tabea Bößenecker vom VfL Nürnberg, die in 29:59 Minuten in einem spannenden Rennen drei Sekunden Vorsprung auf Martina Junger vom SV Nördlingen hatte. Weitere 13 Sekunden später folgte Inge Muckenfuß (ohne Verein). Franziska Sand vom Geh-Punkt Weißenburg und Lucia Mücke von der DLRG Pleinfeld kamen auf die Plätze 15 und 16.

Nachwuchs am Start

Für den Nachwuchs ging das Schwimmen über 100 und 50 Meter, wobei Lukas Bohne (Crailsheim), Franca Brückner (team4friends), Kolja Dzikus (ohne Verein) und Mira Wagner (Schwimmschule Ahnert) die ersten Plätze holten. Das Aufwärmprogramm mit den Kindern bis zu zwölf Jahren hatte Ursula Kröppel, eine der drei Vorsitzenden der DJK Pleinfeld, übernommen. Ein weiteres „Warm up“ zum Hauptwettbewerb lieferte auch der Swim (150 Meter) & Run (300 Meter): Michael und Heidi Brückner gewannen in 7:25 bei den gemischten Teams, bei den Kids lagen zwei Duos vom TuS Feuchtwangen vorn: Josua Wallewein/Moritz Nitzschke (6:00 Minuten) sowie Anne Lohbauer/Delila Wallewein (7:14).

Für das kommende Jahr kündigte Bernd Kiehnlein bereits eine wichtige Neuerung an: Dann wird es beim 16. Brombachseeschwimmen im Juni zusätzlich eine 4000-Meter-Strecke ge­ben. Das dürfte weitere Sportler und Langdistanz-Spezialisten anlocken.

Bilderstrecke zum Thema Und ab in die Fluten Nach 15 Jahren fest etabliert: Das Brombachseeschwimmen der DJK und der DLRG Pleinfeld lockte heuer trotz durchwachsenem Wetter wieder eine stattliche Zahl von knapp 180 Teilnehmern in die Ramsberger Badebucht. Den Sieg im Hauptwettbewerb über 2000 Meter holte sich zum zweiten Mal der internationale Topschwimmer Nicky Lange. Bei den Frauen feierte Tabea Bößenecker bereits ihren vierten (!) Erfolg in Serie.



Uwe Mühling