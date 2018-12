Am Ende krönte sich der Gastgeber zum Sieger: Der TSV 1860 Weißenburg bezwang den bis dahin überragend spielenden FV Dittenheim mit 3:1 und gewann damit die dritte Auflage des Claus-Wagner-Cups. Bei dem Benefiz-Turnier wurden die 800 Euro Zuschauereinnahmen an den Verein „ZNM – Zusammen stark!“ gespendet.

Früher war mehr Lametta! Von wegen: Die Bilder unserer Leserinnen und Leser beweisen, dass sich Frau und Mann noch ordentlich ins Zeug legen, dass es an Weihnachten richtig glitzert!

Der Weißenburger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Christkind Luisa mahnte die Menschen, sich wieder an den Kern der Weihnachtszeit zu erinnern. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel wünschte allen ein frohes Fest. Bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember, hat die schmucke Budenstadt auf dem Marktplatz täglich geöffnet. Neben diversen Verköstigungsständen finden die Besucher auch ein buntes Angebot von Kunsthandwerkern. Außerdem ist jeden Tag für ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne gesorgt.

Am Montagnachmittag gab es für die Feuerwehren aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen großen Einsatz: Ein Feuer, das in einem Wohnhaus eines Aussiedlerhofes in Rehlingen ausgebrochen war, brannte drei Gebäude komplett nieder. Die Bewohnerin des Hofes erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die bis zu 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten mit aller Kraft, ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus zu vermeiden.