Bunte Schlagerrevue in Weißenburg

"Ab in den Süden" gastiert am 27. Dezember - vor 59 Minuten

WEISSENBURG - „Ab in den Süden“ – und das direkt nach Weih­nachten! Das Musical des Musical-Stars Espen Nowacki schickt sein Publikum am Mittwoch, 27. Dezember, in der Weißenburger Karmeliterkirche für zwei Stunden musikalisch in den Urlaub.

Irrungen, Wirrungen und Schlager ohne Ende: Das Musical „Ab in den Süden“ verspricht kurzweilige Unterhaltung auf höchstem Niveau. Am Mittwoch, 27. Dezember, gastiert die Show in Weißenburg. © Erich Hochmayr



Das Musical „Ab in den Süden“ ist eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Das bunte Schlager-Musical arbeitet sich durch 60 Jahre deutsche Musikgeschichte und erzählt quasi nebenbei die Geschichte von drei unterschiedlichen Ehepaaren, die sich in einer Hotelanlage an der Riviera kennenlernen. Schnell entwickeln sich Irrungen, Wirrungen und kuriose Liebesgeschichten.

In der professionell choreografierten Show fügen sich deutsche Klassiker wie „Anita“, „Er gehört zu mir“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Verdammt, ich lieb’ dich“, „Wahnsinn“ oder „Sugar Baby“ gekonnt in die Geschichte ein. Insgesamt 50 Hits versprechen die Veranstalter. Auf-wendige Lichteffekte setzen das Geschehen auf der Bühne in Szene.

Entwickelt hat „Ab in den Süden“ der Norweger Espen Nowacki, der schon vor ein paar Jahren in Weißenburg mit seiner ersten eigenen Show „Musical Moments“ zu Gast war. Die­se Show läuft bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf deutschen Bühnen. An den Auftritt in Weißenburg erinnert er sich noch gut. „Wir wurden mit Musical Moments trotz Kälte und widrigen Witterungsbedingungen von zahlreichen Zuschauern so herzlich in Weißenburg empfangen, dass wir uns ganz besonders freuen, wieder in dem mittelfränkischen Ort auftreten zu dürfen“, sagt Espen Nowacki. „Und wir versprechen, dass wir dem Weißenburger Publikum kräftig einheizen werden!“

Mit ihren gesanglichen und schauspielerischen Leistungen begeisterten die ausgebildeten Musicaldarsteller schon Zuschauer in Elisabeth oder König der Löwen. Für „Ab in den Süden“ versprechen sie in einer

Pressemitteilung einen „grandiosen Abend“ mit „ausgelassener Stimmung und jeder Menge Schlager und Hits zum Mitsingen für alle“.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen mit Reservix und Vibus – unter anderem in den Geschäftsstellen von Weißenburger Tagblatt und Treuchtlinger Kurier, aber auch bei der Buchhandlung Meyer und beim Reisebüro Engeler in Weißenburg. Die Tickets kosten zwischen 25 und 40 Euro. Weitere Infos auf www.ab-in-den-sueden-show.de.