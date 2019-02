Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Erster VfL-Sieg 2019 „Uns ist heute allen ein großer Stein vom Herzen gefallen“. Simon Geiselsöder brachte das, was Mannschaft, Trainer und Fans nach dem knappen 85:84-Sieg der VfL-Baskets gegen den TSV Breitengüßbach empfanden, mit diesem Satz perfekt auf den Punkt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnten die Treuchtlinger endlich den heiß ersehnten ersten Sieg des neuen Jahres in der 1. Regionalliga Südost feiern. Geiselsöder spielte die 40 Minuten komplett durch und steuerte 15 Punkte bei. Als Topscorer des VfL vor rund 500 Zuschauern wurde er allerdings noch von Peter Zeis mit 24 Zählern übertroffen.

Die schwedische Legende lebt! Mit „Waterloo“ startete die „Super-Abba-Show“ in den turbulenten Abend und reihte auch heuer wieder Welthit an Welthit. Die Fans der schwedischen Kultband kamen voll auf ihre Kosten und sangen und klatschten begeistert mit. Am Ende gab es stehende Ovationen. Die Zugabe „I have a Dream“ in der ausverkauften Karmeliterkirche war das „i-Tüpfelchen“ auf einer Show, an der man eigentlich nur die etwas billig wirkenden Kostüme kritisieren kann.

Hallenendrunden der Frauen und Mädels Der SV Leerstetten (Frauen) und die SG DJK Fiegenstall (U15-Juniorinnen) haben sich am ersten Endrundentag in der Weißenburger Landkreishalle die Meistertitel im Kreis Neumarkt/Jura geholt. Am Tag zwei legten dann die „Soccergirls“ aus Fiegenstall und Umgebung mit einer weiteren Meisterschaft in der U13-Altersklasse nach und feierten somit das Double. Rang drei belegte hier die SG BV Bergen. Im abschließenden Turnier der U17-Mädels machte am Sonntagabend noch der TV Hilpoltstein das Rennen. Für die Spielgemeinschaft der DJK Fiegenstall blieb hier immerhin noch Rang vier.