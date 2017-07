Das Stelldichein der Fußball-Talente: Knapp 50 Jungs und Mädchen des Geburtsjahrganges 2006 haben jetzt am DFB-Stützpunkt in Weißenburg vorgespielt und sich damit um eine Aufnahme in das Förderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes beziehungsweise in das wöchentliche Training an der Rezataue beworben. An mehreren Stationen mussten die Teilnehmer die anwesenden elf erfahrenen Jugendtrainer von ihrem Können überzeugen – zum Beispiel in der Ballführung, beim Jonglieren, im Dribbling, im Eins-Gegen-Eins oder beim Torschuss.