Celtic Folk, wie er heute klingt

Ímar sind eine der Top-Bands des Genres - vor 40 Minuten

WEISSENBURG - Die Weißenburger Volkshochschule hat offenbar den Celtic Folk für sich entdeckt. Im vergangenen Jahr holte man mit Cara eine international namhafte Band in diesem Genre und in diesem Jahr legt man mit Ímar fast noch einen drauf. Warum? Die fünf Musiker aus Irland, Schottland und der Isle of Man haben sich – wenn man es pathetisch mag – nicht der Bewahrung der Asche, sondern der Weitergabe der Glut verschrieben.

Will heißen: Sie machen nicht den Celtic Folk, den man außerhalb der grünen Inseln unter Celtic Folk versteht und in jedem Pub als Konserve laufen hat. Sie machen die Musik, die man in Glasgow oder Dublin heute tatsächlich in den Kneipen spielt. Natürlich kommt sie aus den Tiefen der keltischen und immer noch lebendigen Musiktradition der Insel, aber sie gönnt sich organische moderne Erweiterungen.

Eine irische Variante der Neuen Volksmusik sozusagen, die in Bayern bereits seit gut zehn Jahren Tradition und Moderne stimmig verbindet. Musikalisch muss man mit Fiddle und Pipe deshalb auch nicht die nächste Schallmauer durchbrechen, wie das moderne Highspeed- Folkbands immer wieder versuchen, sondern kann sich zwischendurch auch voller Wonne in den schwelgenden Klängen dieses so charismatischen Sounds wiegen.

Alles in allem ein herrlicher Ausflug in den modernen Celtic Folk. Allerdings einer, von dem man wissen muss, dass es ihn allein instrumental zu unternehmen gilt. Einen Sänger haben Ímar nicht an Bord, was aber keinen von einem Besuch abhalten sollen. Die fünf modernen Kelten bringen ihre Instrumente zum Singen. Und das ist wirklich allein schon mehr als eindrucksvoll.

Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr, Wildbadsaal, Weißenburg

Jan Stephan Carpe diem