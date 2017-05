Chaos und Aggression auf dem Weißenburger Recyclinghof

WEISSENBURG - Land unter beim Weißenburger Recyclinghof. Samstags und dienstags stürmen Massen an Bürgern die Einrichtung. Die Autos stehen Schlange, die Angestellten arbeiten im Akkord. Und mancher Bürger lädt offenbar nicht nur seinen Müll, sondern auch seine Aggression am Recyclinghof ab. Das Landratsamt hat nun eine Pressemitteilung veröffentlicht, die zur einen Hälfte wie ein Hilferuf und zur anderen wie eine harsche Rüge klingt

Samstags und dienstags ist am Weißenburger Recyclinghof Land unter: Das Landratsamt hat nun in einer Pressemitteilung an die Bürger appelliert und um mehr Vernunft gebeten. © Labdratsamt



Sobald es draußen wärmer wird, beginnt der Irrsinn auf dem Weißenburger Recyclinghof. Die Menschen scheint dann kollektiv der Rappel zu packen. Jetzt wird aus-, auf- oder zumindest umgeräumt. Und egal, ob Garage, Keller, Dachboden, Garten, Haus oder Wohnung, am Ende bleiben Dinge übrig, die keiner mehr will, die aber nur schlecht in die heimische Mülltonne passen. Der Recyclinghof ist die natürliche Anlaufstelle für diese Dinge – und zwar in einem Umkreis von rund 15 Kilometer. Kein Wunder, dass im Frühjahr und im Sommer der Recyclinghof aus allen Nähten platzt.

Autos stehen dann Stoßstange an Stoßstange, zum Teil bis weit in die Adolph-Kolping-Straße hinein. Mühsam zieht sich der Blechwurm den Hang zum Ausladeplatz hinauf. Dort herrscht Chaos. Sofas schweben nach links, Kühlschränke scheppern nach rechts, Autos drängeln sich in der Mitte, geparkt wird in zweiter, manchmal dritter Reihe, und die Ampelschaltung wird von manchem gleich komplett ignoriert.

Angestaute Aggressionen

Diese Situation hat nun das Landratsamt auf den Plan gerufen. In einer etwas verzweifelten und leicht verärgerten Pressemitteilung versucht man, den Bürgern ins Gewissen zu reden. Zunächst erinnert man sie an allgemeine Verhaltensregeln: „Man stellt sich an, bis man an der Reihe ist, man bezahlt vor dem Verlassen die Ware, man akzeptiert die Straßenverkehrsordnung auf dem Parkplatz, man richtet sich nach den Öffnungszeiten.“ Anschließend zeigt man sich etwas verwundert, dass die Menschen alle rund ums „heilige Wochenende“ ihren Müll loswerden wollen, dabei habe man doch auch unter der Woche geöffnet. „Die Abfallwirtschaft appelliert an alle, für die der Weg zum Recyclinghof auch unter der Woche möglich ist, diese Tage wahrzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das dürfte auch im eigenen Inte-resse der Bürger sein – zumindest, wenn es am Recyclinghof an diesen Tagen wirklich so zugeht, wie es der Pressemitteilung zu entnehmen ist. „Unglaublich, welche Abfallmengen und welche Aggressionen sich nach nur zwei Tagen – Sonntag und Montag hat der Recyclinghof geschlossen! – anstauen!“, heißt es da. Und weiter: „Hier kommt es zu manchmal nicht ungefährlichen Manövern, weil ein jeder den möglichst kürzesten Weg zum Container der Erlösung sucht. Rücksichtslos wird mitten in der Durchfahrt geparkt oder dem Vordermann die Weiterfahrt vereitelt.“

Vorbildliche Abfallmoral

Am Ende des Schreibens bittet man noch darum, die Pressemitteilung nicht falsch zu verstehen. Man wolle keinesfalls die vorbildliche Abfallmoral der Landkreisbürger infrage stellen oder gar beschränken. Die Abfallbilanz zeige, dass es kaum vergleichbare Kommunen gibt, in der mit solcher Konsequenz Wertstoffe vor der Restmülltonne gerettet würden. „All diese Angebote werden von unseren Bürgerinnen und Bürgern mit großer Selbstverständlichkeit und hohem Verantwortungsbewusstsein der Umwelt gegenüber angenommen.“ Das Problem scheint zu sein, dass Bürger diese Angebote vor allem am und rund ums Wochenende geballt annehmen.

Jan Stephan Weißenburger Tagblatt