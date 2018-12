Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Alles niedergebrannt: Feuer zerstört Hof in Rehlingen Am Montagnachmittag gab es für die Feuerwehren aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen großen Einsatz: Ein Feuer, das in einem Wohnhaus eines Aussiedlerhofes in Rehlingen ausgebrochen war, brannte drei Gebäude komplett nieder. Die Bewohnerin des Hofes erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die bis zu 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten mit aller Kraft, ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus zu vermeiden.

13. Benefiz-Aerobic für José-Carreras-Stiftung Erfolg auf ganzer Linie: Am 13. Benefiz-Aerobicma­rathon in der Pleinfelder Brombachhalle nahmen rund 100 Frauen teil und erlebten einen abwechslungsreichen Tag mit vielen (neuen) Fitness- und Gesundheitstrends. Der Erlös von 5 600 Euro geht erneut immer an die José-Carreras-Leukämiestiftung. Seit 2006 konnten Initiatorin Bea Keller aus Pleinfeld und ihr fleißiges Team bereits 53 360 Euro an die Stiftung des Startenors übergeben.

107:83 der Treuchtlinger Baskets gegen Bad Aibling Die vergangenen Wochen boten reichlich Drama bei den VfL-Baskets. Man denke nur an die vielen umkämpften Spiele mit umjubelten Siegen (wie das 90:88 in Ansbach) oder bitteren Niederlagen (wie das 100:102 beim Spitzenreiter Leitershofen/Stadtbergen). Und dann noch der kurzfristige Wechsel von Schlüsselspieler Tim Eisenberger nach Würzburg. Insofern war es für Trainer, Mannschaft und Fans diesmal sehr wichtig und irgendwie auch entspannend, dass im Heimspiel gegen den TuS Bad Aibling am Ende ein klarer und nie gefährdeter 107:83-Erfolg stand. Mit 14 Punkten (sieben Siege/fünf Niederlagen) rangieren die Treuchtlinger auf Platz vier der 1. Regionalliga Südost.