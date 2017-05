Juniorenfußball auf hohem Niveau: Den gab es bei der Baupokal-Bezirksendrunde der U15 im Sportpark Rezataue in Weißenburg zu sehen. In den Halbfinals gewannen der 1. FC Nürnberg mit 3:0 gegen den TSV 1860 Weißenburg und der ASV Neumarkt mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Am Ende holte sich der Club auch den Titel durch ein 5:1 im Finale gegen Neumarkt. Platz drei ging an das Kleeblattt vor den gastgebenden Weißenburgern, deren Fußballabteilung für einen reibungslosen Ablauf des „äußerst fairen Turniers“ (so Bezirksjugendleiter Thomas Zankl) sorgte. © Uwe Mühling