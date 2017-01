Crowdfunding für das neue Album von Michael Gabler

BURGSALACH/HAMBURG - Vom Dorf in die Weltstadt. Diesen Weg ist der Burgsalacher Michael Gabler gegangen, um sich seinen Traum zu erfüllen. Von seiner Leidenschaft, für die Musik leben zu können. Im September macht er an der Hamburg School of Music seinen Abschluss und ist dann staatlich anerkannter Popularmusiker. Im Anschluss wird ihn sein Weg zurück in die Heimat führen, wo es sich als Musiker vielleicht sogar entspannter leben lässt. Parallel zu seiner Ausbildung läuft derzeit das Crowdfunding für sein Album „Little Hearts And Lost Stories“.

Viel gelernt, viel erlebt: Der aus Burgsalach stammende Musiker Michael Gabler schließt im September seine Ausbildung als Pop-Musiker an der Hamburg School of Music ab. Dann will er sich als professioneller Musiker in seiner Heimat selbstständig machen. Zurück aufs Land, um von seiner Leidenschaft zu leben. © PR



Die private Musikschule, die sich im Internet ganz unbescheiden „The School“ nennt, residiert im Medienbunker, mitten in St. Pauli. Über ein mangelndes kreatives Umfeld kann sich Michael Gabler also eher nicht beschweren. Vor einem guten Jahr ist der Burgsalacher mit seiner Freundin Alexandra Seubert, die ebenfalls Musikerin ist, in die Metropole gezogen. „Die Bilanz ist ziemlich gut. Ich habe viel erlebt, viel gelernt. Ein Großteil der Songs auf dem neuen Album sind in Hamburg entstanden“, erzählt Gabler.

Im September nach dem Abschluss wird das Großstadtabenteuer erst mal vorbei sein. „Dass hier so viel los ist, ist Fluch und Segen. Vor allem für uns Landeier“, lacht Gabler. „Wir haben manchmal ein anderes Ruhebedürfnis, als das hier möglich ist.“ „Wenn wir spazieren gehen wollen, dann müssen wir 45 Minuten in den nächsten Park fahren“, erzählt seine Freundin Alexandra Seubert. Auch deswegen gehen die beiden wieder zurück nach Weißenburg. „Da wollen wir uns ein Leben als Musiker aufbauen“, erklärt Seubert. Das besteht – wenn man nicht doch eines Tages Rockstar wird – aus Gigs mit den eigenen Sachen,

Covermusik zum Geldverdienen und Unterricht.

Und da hat man es vielleicht sogar leichter in Weißenburg als in der ganz großen Stadt. „Die Szene ist hier riesig groß, aber in sich ziemlich geschlossen“, erklärt Gabler. Da als Zugereiste hineinzuschmecken und Kontakte zu bekommen, ist schwer. Genauso, wie eine eigene Fangemeinde aufzubauen, weil so viele Bands und Musiker in der Stadt um die Gunst des Publikums buhlen. Und nicht alles sind nur Könner. „Bei irgendwelchen Sessions siehst du dann den Drummer von Revolverheld, den Keyboarder von Max Mutzke mit einem Typen, der überhaupt nichts kann“, lacht Seubert. Die Großstadt ist eben nicht nur Tummelplatz für große Talent, sondern manchmal auch nur für sehr große Träume.

Fachlich zieht der Burgsalacher ein positives Fazit. Die Dozenten an der Schule sind allesamt gestandene Profimusiker, von denen viele schon mit großen Namen des Geschäfts gear­beitet haben. Gabler ist an der School of Music professioneller geworden, auch darin, wie das Business funktioniert. „Man lernt was über Akkordverbindungen, was Sinn macht, und was gar nicht geht, wie lang ein Song sein darf, wenn er im Radio gespielt werden soll . . .“

Trotz allem professionellen Rüstzeug hat sich Gabler aber seinen in­dividuellen Zugang zu seiner Musik bewahrt. „Der Unterricht ist gut, aber Michi schreibt seine Songs schon immer noch ziemlich gegen die Vor­gaben aus dem Kurs“, sagt Alex Seubert. „Wenn du nachts um vier eine Idee hast, dann denkst du auch nicht an die besten Akkordverbindungen. Das ist ja auch ein emotionales Ding.“ Musikalisch entwickelt habe er sich aber definitiv, sagt Gabler. „Früher war das noch Hard Rock, jetzt ist es Singer-Songwriter-Pop.“

Wohnzimmerkonzert gewünscht?

Die Release-Party zu „Little Hearts And Lost Stories“ soll im Oktober in Weißenburg stattfinden. Dann kann sich Gablers Fangemeinde in der Region selbst davon überzeugen, was die Großstadt aus dem Burgsalacher Jungen gemacht hat. Vorher will das Album aber noch finanziert werden. Gabler versucht das über Crowdfunding sicherzustellen. 7000 Euro will man in den nächsten Wochen und Monaten sammeln. Wer sich an der Finanzierung beteiligen will, erhält un­terschiedliche Dankeschöns: Von der Dankes-Postkarte über die Verewigung im Booklet der CD über eine Gesangsstunde bis hin zum Wohnzimmer-Konzert mit Michael Gabler ist alles dabei.

Jan Stephan