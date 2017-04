Optimaler Saisonabschluss: Die VfL-Baskets haben sich in der 1. Regionalliga Südost noch einmal von ihrer besten Seite gezeigt: Mit 84:59 feierten die Treuchtlinger Korbjäger gegen die hoch eingeschätzte, an diesem Tag aber schwächelnde Bundesliga-Reserve von Science City Jena einen klaren Sieg. Es war der insgesamt 18. Erfolg der Spielzeit 2016/17 (bei acht Niederlagen), was zugleich im siebten Jahr in der 1. Regio die beste Bilanz für die Mannschaft von Trainer Stephan Harlander bedeutet. © Uwe Mühling