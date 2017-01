Das 600. Baby im Klinikum begrüßt

WEISSENBURG - Samira Ashly Grillo heißt das 600. Baby, das im Jahr 2016 im Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg das Licht der Welt erblickt hat. Mama Sheryll gebar das 2700 Gramm leichte und 47 Zentimeter kleine Mädchen noch am Silvesterabend, sodass der Jahreswechsel mit Papa Antonio heuer das erste Mal zu dritt und im Familienzimmer gefeiert wurde.

Das 600. Baby im Klinikum begrüßt. © Steiner



„Unser Töchterlein ist ein verspätetes Weihnachts-, Geburtstags- und Neujahrsgeschenk“, freute sich der stolze Papa über sein erstes Kind. Für das Klinikum in Weißenburg ist das ein neuer Geburtenrekord: 2015 kamen hier nur 520 Babys zur Welt. Die Frauenärzte Rudolf Löschel, Dominik Theis und ihre Kollegin Katja Anouschek führen den Babyboom auf die große Beliebtheit der Klinik zurück: Sogar bis aus Schwabach und Eichstätt kommen Frauen nach Weißenburg, um hier ihre Kinder zu entbinden. Stefan Gütinger, der neue Pflege­direktor am Klinikum, überraschte die frisch gebackene Mutter mit einem Blumenstrauß und einem Willkommens­tütchen für das Baby. Ab sofort bekommt jedes Neugeborene am Klinikum Altmühlfranken ein hübsches Babybadetuch mit eingesticktem Klinik-Logo. Mit Familie Grillo, die in Treuchtlingen wohnt, freuten sich außerdem Teamleiterin Gerlinde Volkert, Kinderkrankenschwester Stefanie Lukas und Hebamme Claudia Junge.

