Das Ellinger Gutsfest wird in den Sommer verlegt

Seiler und Speer haben die Frühjahrsrtour abgesagt, weil das neue Album länger dauert - vor 1 Stunde

ELLINGEN - Das vom Weißenburger Tagblatt präsentierte Gutsfest in Ellingen wird verschoben. Ursprünglich für den 1. April angesetzt, wird das Festival mit Musik, Poetry-Slam, Kunst und Walking Acts nun am 21. Juli über die Bühne gehen. Grund für die Verlegung ist die Absage der Frühjahrstournee von Seiler und Speer. Die Austro-Pop-Band wird mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums nicht rechtzeitig fertig. Die bereits gekauften Karten für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

Weden erst im Juli dieses Jahres vor dem Ellinger Schloss spielen: Die Austro-Pop-Band Seiler und Speer haben ihre Frühjahrstour abgesagt, für das Konzert in Ellingen gibt es aber einen neuen Termin. Foto: PR



„Wir müssen länger warten, dafür wird das Wetter besser“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Die Verschiebung sei nicht wünschenswert, bringe aber einige Vorteile mit sich. „Jetzt können wir ein echtes Sommerfestival aufs Schlossgelände zaubern.“ Ausgangspunkt der Verlegung ist, dass Seiler und Speer sich voll auf die Produktion der neuen CD konzentrieren wollen und deren Fertigstellung länger dauert als gedacht. Deshalb wurden die Konzerte der Frühjahrstournee in Deutschland abgesagt.

Bei den Veranstaltern des Gutsfests ist man froh, dass man mit dem Management der Band schnell einen geeigneten Ersatztermin finden konnte. Andere Konzerte – wie etwa das in Erlangen – wurden ersatzlos gestrichen. Der Auftritt der beiden Österreicher, die mit ihrem Hit „Ham kummst“ einen Sensationserfolg feierten, ist der Höhepunkt des Gutsfests, aber bei Weitem nicht der einzige Programmpunkt.

Neues Kulturquartier

Den Besuchern soll im Schatten der Ellinger Residenz ein Abend voller Kultur geboten werden. Zwanglos, locker, wild und voller Überraschung. „Der Komplex der Fürstlichen Ökonomie wird für eine Nacht zu einem Weggeh- und Kulturquartier mit Bars, Konzerten, Slams, Kunst, Kulinarik und vielem mehr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Ökonomiekomplex bietet mit seinen historischen Ställen, Scheunen, herrschaftlichen Wohnräumen und dem großen Innenhof ein stimmungsvolles Festivalgelände. Auf dem werden am 21. Juli Straßenmusiker, Poetry-Slammer, Comedians und Künstler unterwegs sein, um das Gutsfest zu einem bunten Kulturspektakel für jedermann zu machen.

„Seiler und Speer sind der passende Topact für dieses Konzept“, finden die Veranstalter. Das Duo hat Fünffach-Platin in Österreich gewonnen und landete auch in Deutschland ganz weit vorne in den Charts. Das Video zu dem Song steht derzeit bei weit über 20 Millionen Klicks auf Youtube. Mit dem neuen Album, das nun im Sommer, in jedem Fall noch vor der Tournee erscheinen soll, will man nun an diesen Erfolg anknüpfen.

Hinter der Band stecken zwei vielseitige Künstler. Schauspieler Christopher Seiler wird in Österreich etwa als Darsteller der satirischen TV-Serie „Horvathslos“ gefeiert. Bernhard Speer ist als Filmregisseur tätig und lernte seinen heutigen musikalischen Kompagnon bei gemeinsamen Projekten kennen. Als Musiker gewannen sie in diesem Jahr den Amadeus Austrian Music Award als Beste Songwriter und für den Song des Jahres. In Wien spielten sie vor über 100 000 Menschen bei einem Benefizkonzert. Nach Ellingen kommen sie mit großem Orchester und aufwendiger Bühnenshow.

Jan Stephan