Das größte Fest in der Geschichte des Landkreises

Das Bayern-3-Dorffest feiert eine Party, wie man sie hier wohl noch nie gesehen hat - vor 23 Minuten

WEISSENBURG - Das wird ein Fest, wie es der Landkreis noch nicht gesehen hat. Das Bayern-3-Dorffest hat seinen Weg nach Treuchtlingen beziehungsweise Bubenheim gefunden. Man geht von einer Mindestbesucherzahl aus, die etwa der Hälfte der Einwohnerschaft des Landkreises entspricht. Die Rede ist von 40 000 bis 60 000 Besuchern. In der Geschichte Weißenburg-Gunzenhausens dürfte es noch keine größere Menschenansammlung gegeben haben.

Dorffest 2017 Teuschnitz © Fabian Stoffers



Dorffest 2017 Teuschnitz Foto: Fabian Stoffers



Das Line-up, das Bayern 3 veröffentlicht hat, lässt an dem Anspruch wenig Zweifel. Glasperlenspiel (Geiles Leben), Alice Merton (No Roots), Revolverheld (Immer noch Fühlen) und Sunrise Avenue (Hollywood Hills).

Sunrise Avenue © Günter Distler



Sunrise Avenue Foto: Günter Distler



Das ist also auf jeden Fall ein Programm, das sich gewaschen und Zähne geputzt hat. Eines, das im Normalfall wohl ein paar hunderttausend Euro Gage verschlingen würde, den Besuchern aber in diesem Fall für den exakten Preis von null Euro geboten wird. Das ist ein Deal, bei dem man schon mal zuschlagen kann. So viel Pop-Helden bekommt man so schnell nicht mehr vor die Haustür getragen.

Revolverheld © Daniel Reinhardt (dpa)



Revolverheld Foto: Daniel Reinhardt (dpa)



Zumal vom Programm her in diesem Jahr noch mal eine ordentliche Schippe draufgepackt wurde, wie Pressesprecherin Bettina Bundt bestätigt. Dem zehnjährigen Jubiläum des Formats wollte Bayern 3 gerecht werden. Mit Glasperlenspiel hat man einen großen Electro-Pop-Act an Bord, der gerade erst ein neues Album veröffentlicht hat. Mit Alice Merton kommt zudem die Newcomerin der vergangen beiden Jahre. Mit ihrem Titel No Roots landete die 24-Jährige einen internationalen Hit.

Glasperlenspiel treten am 8. September beim Bayern 3-Dorffest in Treuchtlingen auf. © pr



Glasperlenspiel treten am 8. September beim Bayern 3-Dorffest in Treuchtlingen auf. Foto: pr



Die finnische Band Sunrise Avenue begleitet die deutsche Pop-Rock-Landschaft dagegen bereits seit mehr als zehn Jahren. Nicht zuletzt weil ihr Frontmann Samu Haber ein grundlegend netter Kerl ist und das Fernseh-Deutschland seit seinem Engagement bei The Voice of Germany auch weiß. Hits wie Hollywood Hills oder Fairytale gone bad zeigen von ihrem Gespür für eingängigen Rock im Radioformat.

Newcomerin Alice Merton ist eine Senkrechtstarterin und landete mit „No Roots“ einen Megahit. © Bayern 3/PaperPlaneRecords



Newcomerin Alice Merton ist eine Senkrechtstarterin und landete mit „No Roots“ einen Megahit. Foto: Bayern 3/PaperPlaneRecords



Dazu kommen ein großes Kinderland, zahlreiche Sponsoren präsentieren sich und BR-Moderatoren sind vor Ort. Erwartet werden Gäste aus ganz Bayern. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, warum Treuchtlingen nun ganz ohne das sonst übliche Internet-Voting den Zuschlag erhielt. Man liegt so schön zentral in Bayern und zudem noch nahe an einer großen Bundesstraße und einem Bahnhof. Irgendwie müssen die Massen ja zu dem Fest kommen.

Wie viel Charme das Fest auf der grünen Wiese haben wird, muss man sehen. An künstlerischer Prominenz mangelt es auf jeden Fall schon mal nicht.

Bilderstrecke zum Thema Bayern 3 feiert großes Dorffest in Georgensgmünd Georgensgmünd feiert die Party des Jahres: Die Gemeinde im Seenland ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort des Bayern 3-Dorffestes. Die Bayern 3-Band, Kult-Star Donikkl und viele mehr sorgen für Stimmung.



Samstag, 8. September, ab 13.30 Uhr, Flugplatz, Bubenheim

Jan Stephan Carpe diem