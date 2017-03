Das nächste Sonnenhaus entsteht in Weißenburg

vor 47 Minuten

WEISSENBURG - Auf den symbolischen Spatenstich wurde angesichts des regnerischen Wetters zwar verzichtet, dennoch war das Treffen vor Ort der offizielle Startschuss für den zweiten Bauabschnitt der „Sonnenhäuser“, die die Wohnungsgenossenschaft Eigenheim auf dem Grundstück „Am Alten Sportplatz“ errichtet. Insgesamt entstehen hier 26 Mietwohnungen, die bereits im Jahr 2019 bezugsfertig sein sollen. Davon sind vier Penthouse-Wohnungen und vier Maisonette-Wohnungen.

Symbolischer Spatenstich: Gestern war der Start für den zweiten Bauabschnitt der 26 Mietwohnungen, die in den zwei Sonnenhäusern Am Alten Sportplatz entstehen. Von links: Architektin Michaela Bittner, OB Jürgen Schröppel, Peter Schiebsdat, Thomas Hanke (Eigenheim-Vorstände), Thomas Winter und Bernd Körzendörfer (Aufsichtsräte). © Wohnungsgenossenschaft



Wie bereits berichtet, sind die Sonnenhäuser ein ökologisches Vorzeigeprojekt und werden überwiegend mit der Kraft der Sonne beheizt. Das Energiekonzept für den zweiten Bauabschnitt ist komplett identisch mit den ersten Wohnungen, die bereits allesamt seit dem vergangenen Herbst bezogen sind.

Energetisch werden auch die neuen Mietwohnungen den KfW-55-Standard erfüllen, erklärte die Stopfenheimer Architektin Michaela Bittner, die erneut die Planung für das Vorzeigeprojekt übernommen hat, für das sich bereits sogar die Technische Universität München interessiert hat: zum einen wegen des bereits erwähnten Energiestandards, zum anderen wegen der fortschrittlichen Gebäudetechnik, die dazu führt, dass für künftige Mieter nur noch sehr geringe Heizkosten anfallen werden.

In den Sonnenhäusern sollte nur rund ein Zehntel der Heizkosten anfallen.

Auch die Kaltmiete ist mit 4,45 Euro pro Quadratmeter günstig. Deshalb rechnet Eigenheim-Vorstand Thomas Hanke damit, dass es auch dieses Mal deutlich mehr Interessenten als Wohnungen geben wird, für die man sich ab sofort vormerken lassen kann.

Beheizt werden die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen über riesige Warmwasserspeicher, die mittels Sonnenenergie im Sommer bis auf 93 Grad Celsius erwärmt werden. In je­dem Haus wird ein 75000 Liter fassender Speicher eingebaut, der bei Bedarf auch benachbarte Gebäude der Wohnungsgenossenschaft Eigenheim versorgen kann. Denn auch die bereits bestehenden Eigenheim-Häuser an der Berger- und der Dr.-Traber-Straße werden an das Nahwärmenetz angeschlossen, kündigte Hanke an.

Sollte der Warmwasservorrat in den kalten Wintermonaten für die Sonnen­häuser nicht ausreichen, sorgt das Blockheizkraftwerk in der Bergerstraße für die nötige Zuheizung.

Ganz entscheidend für die Sonnenhäuser, die in massiver Ziegelbauweise von der Gnotzheimer Firma Remberger gebaut werden, ist die Dachfläche. Sie ist so geneigt, dass sich die einzelnen Solarthermie-Module nicht gegenseitig verschatten, und natürlich nach Süden ausgerichtet. Auch Eigenheim-Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Körzendörfer freute sich, dass die Sonnenhäuser in Weißenburg so gut ankommen und jetzt im zweiten Bauabschnitt auch größere Wohnungen für die Mieter angeboten werden können. Sein und Hankes Dank galt an dieser Stelle auch der Stadt Weißenburg, die die Grundstücke zu einem guten Preis verkauft habe.

Den Dank gab Oberbürgermeister Jürgen Schröppel im Gegenzug wieder an Eigenheim zurück: Durch die Mietwohnungen werde der derzeit angespannte Wohnungsmarkt in Weißenburg deutlich entlastet, zudem sei das Konzept vorbildlich. Schröppel wörtlich: „Das Projekt ist vonseiten der Stadt sehr zu begrüßen.“ Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wohnungsgenossenschaft Eigenheim funktioniere „reibungslos“. Wie zufrieden auch die Mieter mit ihren Wohnungen sind, zeige auch eine Zahl, bemerkte Thomas Hanke: „Wir haben pro Jahr gerade einmal eine Fluktuation von fünf Prozent.“

Markus Steiner