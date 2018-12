Das neue Hörgerät hat Majas Leben verändert

WEISSENBURG - Für die kleine Maja war Weihnachten 2017 ein ganz besonderes Fest: Die damals Achtjährige hatte aufgrund der großen Spendenbereitschaft unserer Leser und durch die Großzügigkeit des Hörgerätefachgeschäfts Hoffmann & Wudtke ein 2600 Euro teures Hörgerät bekommen, das die Krankenkasse nicht zahlen wollte. Maja ist inzwischen in der dritten Klasse an der Altmühlfranken-Schule und entwickelt sich prächtig – auch dank ihres neuen Hörgeräts. Vor Kurzem hat sie sogar einen Lesewettbewerb an ihrer Schule gewonnen. Vor einem Jahr war das noch undenkbar.

„Alles hat sich verbessert“: Wenn Melanie Santoro ihrer Tochter Maja (9) jetzt vorliest, kann sie in ganz normaler Lautstärke sprechen. Dank ihrer speziellen Hörgeräte, die die Firma Hoffmann & Wudtke und Tagblatt-Leser spendeten, kann das aufgeweckte Mädchen jetzt viel besser am Unterricht teilnehmen. © Markus Steiner



Logisch, dass auch Mama Melanie mächtig stolz auf ihre kleine Tochter ist. Denn dass Maja mit ihrer verzögerten Sprachentwicklung einmal so toll vorlesen wird können, wagte früher niemand zu träumen. Das Mädchen war zwar schon immer aufgeweckt und wissbegierig, musste aber permanent mit ihrem schlechten Hörvermögen kämpfen. Das war auch schuld daran, dass sie beim Unterricht in der Grundschule eines Tages nicht mehr mitkam und in die Förderschule wechseln musste.

Denn Maja leidet an einer speziellen Erkrankung: Ihr Gehör ist zwar normal ausgeprägt, doch ein Ohr kann Umgebungsgeräusche nicht ausfiltern, was vor allem im Klassenzimmer enorme Probleme bereiten kann. Schon ein einfaches Rascheln kann sie ablenken. Wenn mehrere Menschen durcheinander reden, fiel es ihr früher schwer, sich auf ein Gespräch zu konzentrieren. Im Schulalltag war das eine unüberwindbare Hürde. „Sie schaltete dann komplett ab, weil alles auf sie hereinprasselte“, erinnert sich Melanie Santoro.

„Alles hat sich verbessert“

Durch ihr neues Hörgerät, das man nur bei genauem Hinschauen erkennt, ist das heute ganz anders. „Alles hat sich seitdem verbessert“, sagt ihre Mutter und betont, dass das keine Übertreibung ist. Maja komme jetzt gut in der Schule mit, habe wieder Freude am Unterricht und schreibe gute Noten. Selbst Diktat-Schreiben falle der Neunjährigen jetzt leicht. Kein Wunder: Jetzt versteht das aufgeweckte Mädchen jedes Wort.

Früher kam dagegen nur ein Klangbrei in ihren Ohren an. Und auch die Gleichgewichtsstörungen gehören endlich der Vergangenheit an. Festgestellt wurde ihre Hörstörung damals von einem Weißenburger HNO-Facharzt, nachdem Logopädie und Ergotherapie gegen das ständige Hinfallen und die Gleichgewichtsstörungen nichts halfen. Der Facharzt und auch eine Oberärztin an der Uniklinik in Erlangen empfahlen beide das spezielle Hörgerät mit der sogenannten FM-Anlage, das Umgebungsgeräusche ausblenden kann. Die Oberärztin begründete das Hilfsmittel in ihrem Attest so: „Die auditive Teilleis­tungsstörung Hören im Störgeräusch und dichotisches Hören (das ist das Hören von gleichzeitig dargebotenen, aber seitenunterschiedlichen Hörsi­gnalen) sind jedoch bei Maja so auffällig, dass wir die Versorgung mit ei­ner FM-Anlage dringend empfehlen, um dem Kind eine adäquate schulische Teilhabe zu sichern.“ Dennoch wollte die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen.

Mutter Melanie war maßlos enttäuscht und am Boden, weil sie fürchtete, dass Maja in ihrer schulischen Entwicklung weiter ausgebremst wird, und reichte gegen die Entscheidung auch Klage am Sozialgericht in Nürnberg ein. Auch die wurde inzwischen abgewiesen. Umso mehr ist Melanie Santoro dankbar für die Hilfsbereitschaft der Tagblatt-Leser, die nach dem Spendenaufruf in unserer Zeitung großzügig Geld spendeten. Die Idee zur Spendenaktion hatte damals Caritas-Kreisstellenleiterin Alexandra Trögl gehabt.

Bei der Aktion kam, wie berichtet, sogar mehr Geld zusammen, als für das Hörgerät benötigt wurde, sodass Maja künftig auch noch regelmäßig Batterien für ihr Hörgerät kaufen kann. Von denen braucht sie jede Menge: Alle zwei Tage wechselt sie selbstständig die nur rund fünf Mil­limeter im Durchmesser großen Bat­terien aus. „Das macht Maja alles selbst“, lobt ihre Mutter, die sich vor allem darüber freut, dass sie jetzt mit ihrer Tochter ganz normal kommunizieren kann – ohne alles mehrmals und in großer Lautstärke sagen zu müssen. Auch Maja merkt, dass sie durch ihr Hörgerät ein viel besseres Leben führen kann: „Ich höre alles viel besser und die Schule macht mir viel mehr Spaß!“ Das gilt auch für andere Dinge, wie zum Beispiel fernsehen, was für Maja früher überhaupt kein Thema war, weil sie ohnehin fast nichts von dem verstand, was über den Bildschirm flimmerte.

Heute ist sie ein ganz normales neunjähriges Mädchen, das gerne spielt und lacht und mal fernsieht. Maja ist das beste Beispiel, dass man Geld manchmal gut investieren kann und auch ein kleines Hörgerät einen riesigen Unterschied machen kann, wie Melanie Santoro weiß: „Hätte mein Kind das Gerät nicht bekommen, dann wäre ihr Leben komplett verbaut gewesen. Das Hörgerät war ein perfektes Weihnachtsgeschenk, wofür ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern bedanken möchte.“

Markus Steiner