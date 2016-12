Das Norovirus grassiert im Landkreis

Konstant rund 40 Infizierte - 21.12.2016 06:03 Uhr

WEISSENBURG - Der Norovirus grassiert in Bayern. Deutlich früher und stärker als in den Vorjahren. Auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gibt es erhöhte Ansteckungsraten. Aktuell habe man rund 40 Infizierte mit einem nachgewiesenen Norovirus, stellte Gesundheitsamtsleiter Dr. Carl-Heinrich Hinterleit­ner fest. Zudem scheint die feucht-kalte Witterung allgemein an der Gesundheit vieler Landkreisbürger zu nagen.

Sicherster Schutz gegen den Norovirus und andere Keime: Händewaschen ist immer noch die Empfehlung Nummer eins, wenn es darum geht, wie man die Saison ohne unangenehme Magen-Darm-Erkrankung übersteht. Dabei gelten folgende Faustregeln: warmes Wasser, Seife und mindestens 20 Sekunden. © Andreas Hermsdorf/pixelio.de



„Die Zahl von 40 zieht sich seit einigen Wochen so durch“, stellt Hinterleitner fest. Das heiß: Neu Erkrankte kommen hinzu und Genesene verschwinden von der Liste. „Das ist schon höher als in den vergangenen Jahren, aber kein Grund, dass die Menschen jetzt in Panik ausbrechen müssten“, meint der Mediziner. Er spricht von einer moderaten Steigerung der Norovirus-Fälle. Entwarnung allerdings könne man nicht geben, da der Keim in der Region unterwegs und sehr ansteckend sei. Hinterleitner: „Ob man den Keim kriegt, ist auch eine Frage der persönlichen Hygiene.“

Hinterleitner rät dazu, häufig Hände zu waschen. Immer, wenn man stark mit Keimen belastete Dinge wie Türklinken oder Telefonhörer anfasse – zudem vor jedem Essen und nach jedem Toilettengang. Desinfektionsmittel müssten nicht unbedingt benutzt werden, normale Seife tue es auch. „Wenn man mit warmem Wasser und Seife mindestens 20 Sekunden die Hände wäscht, dann hat man in etwa das gleiche Ergebnis wie mit einem Desinfektionsmittel.“ Wichtig sei, dass man wirklich alle Bereiche der Hand ordentlich säubere.

Angaben zu detaillierten Infektionszahlen in puncto Norovirus aus den Vorjahren konnte Hinterleitner nicht machen. Allerdings scheinen die rund 40 Infizierten, die man im Schnitt über die vergangenen Wochen hatte, nicht gar so wenig zu sein. Zumindest wenn man den offiziellen Zahlen des Bay­erischen Gesundheitsministeriums glauben darf. Die kommen bis 12. Dezember auf gut 2100 nachgewiesene Norovirus-Erkrankungen im gesamten Freistaat – davon 264 in Mittelfranken.

Allerdings ist die Statistik mit Vorsicht zu genießen, denn die Zahl der Norovirus-Erkrankungen dürfte tatsächlich erheblich höher liegen. „Die meisten Ärzte lassen keine Proben machen, und deswegen weiß man häufig nicht, ob es ein Norovirus oder eine andere Infektion war“, erklärt der Gesundheitsamtschef.

Mehr Keime als an der Klobrille

Auch die Weißenburger Ärztin Dr. Heidemarie Kümmritz hat am Wo­chenende keine Proben ihrer Patienten einschicken lassen. Denen bringt das auch wenig, immerhin geht es bei der Behandlung des Virus vor allem

darum, die Symptome erträglich zu machen. In den meisten Fällen geht es den Erkrankten nach zwei bis drei Tagen wieder besser. Kümmritz bestätigt, dass es im Moment eine Krank­heitswelle gibt, die durch den Landkreis läuft. „Das liegt einfach am nasskalten Wetter.“ Am Wochenende hatte sie Dienst und entsprechend viel zu tun. „Vor allem Atemwegs- und Durchfall-Erkrankungen. Der Noro­virus war da aber nicht dabei, denke ich, weil da liegt man so richtig komplett flach.“

Auch sie stellt fest, dass Hände waschen das A und O sei, um die Gefahr für eine Ansteckung zu vermeiden. Und sie weist darauf hin, dass auch Einkaufswagen eine üble Keimschleuder seien. „Da kleben mehr Keime dran als an einer Klobrille“, zitiert sie eine neue Veröffentlichung.

Im Weißenburger Gymnasium, der größten Schule des Landkreises, hat man schon seit dem Schulstart im September mit leicht erhöhten Krankheitsraten zu tun, heißt es auf Anfrage. Darunter seien auch immer wieder Magen-Darm-Erkrankungen, aber die Situation sei nicht dramatisch.

Anders war das zuletzt im Umfeld der Region. Im Landkreis Donauwörth gibt es einen massiven Anstieg der Erkrankungen, zuletzt erwischte es binnen zweier Wochen 24 Menschen im Krankenhaus in Donauwörth, wo da­raufhin besonders strenge Hygienevorschriften eingeführt wurden. Zu­dem starb im Nachbarlandkreis ein 85-jähriger, bereits von Krankheiten geschwächter Mann zumindest auch an den Folgen einer Norovirus-Erkrankung. Im ebenfalls nicht so fer­nen Ingolstadt musste zwischenzeitlich die Notaufnahme wegen eines grassierenden Norovirus geschlossen werden.

Mediziner haben darauf hingewiesen, dass der Norovirus in dieser Saison in einer genetisch veränderten Form vorkomme. Das mache es dem menschlichen Immunsystem erheblich schwerer, ihn zu bekämpfen. Deswegen seien die Ansteckungsraten erhöht. Dass der Virus mutiere, komme alle paar Jahre vor.

JAN STEPHAN