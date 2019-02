Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

„Bayerische“ der U17-Mädels ein voller Erfolg Wenn draußen An der Hagenau der große Mannschaftsbus des FC Bayern München parkt und drinnen in der Landkreishalle eine Staatssekretärin, zwei Landtagsabgeordnete, ein Landrat, weitere Lokalpolitiker und obendrein noch viele Spitzenfunktionäre aus Fußball und Sport zu Gast sind, dann muss etwas Besonderes los sein. Und so war es auch am vergangenen Samstag, denn in Weißenburg ging die Bayerische Hallenfußball-Meisterschaft der U17-Juniorinnen (B-Jugend) über die Bühne.

Bunte Show zum Weißenburger Stadtball Ein abwechslungsreiches Programm haben der Oberhochstatter Carnevalsverein (OCV) und der FC/DJK beim 11. Stadtball in Weißenburg geboten. Sowohl die Kinder- als auch die Junioren- und die Prinzengarde des OCV zeigten Garde- und Showtänze. Die FC/DJK-Damen ließen den Charleston auferstehen und die jungen FC/DJK-Damen wuselten als Clowns über die Bühne. Das OCV-Männerballett spielte Feuerwehr und OB Jürgen Schröppel erwies sich beim Sketch als Socken- und Schlagerkenner.

Erster VfL-Sieg 2019 „Uns ist heute allen ein großer Stein vom Herzen gefallen“. Simon Geiselsöder brachte das, was Mannschaft, Trainer und Fans nach dem knappen 85:84-Sieg der VfL-Baskets gegen den TSV Breitengüßbach empfanden, mit diesem Satz perfekt auf den Punkt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnten die Treuchtlinger endlich den heiß ersehnten ersten Sieg des neuen Jahres in der 1. Regionalliga Südost feiern. Geiselsöder spielte die 40 Minuten komplett durch und steuerte 15 Punkte bei. Als Topscorer des VfL vor rund 500 Zuschauern wurde er allerdings noch von Peter Zeis mit 24 Zählern übertroffen.