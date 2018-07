Das Seenland brennt zunehmend ab

SCHLUNGENHOF - Um das Seenland muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Trotz seiner allgemeinen Wasserlastigkeit droht es offenbar zu verbrennen. In Allmannsdorf steht beim Burning Beach der Strand in Brand und am Altmühlsee schaut es kaum besser aus. Da geht nämlich gleich der „See in Flammen“ auf.

In beiden Fällen handelt es sich bei den Veranstaltungstiteln allerdings eher um werbeträchtige Slogans, die nahelegen sollen, dass es dort besonders heiß hergeht. Der See in Flammen ist tatsächlich bereits eine Traditionsveranstaltung.

Das Konzept ist bereits bewährt. Auf dem dunklen See glitzert und leuchtet es, weil beleuchtete Boote und Fackelschwimmer unterwegs sind. Am Ufer gibt es Musik und Bewirtung. Und am Himmel scheppert es dann zum großen Höhepunkt. Will heißen, man lässt ein Barock-Feuerwerk in den Himmel steigen, das sich gewaschen hat und dessen Einschläge auch noch musiksynchron verlaufen.

Die Veranstaltung lockt jedes Jahr Tausende Besucher an den Altmühlsee, die es sich gerne mit einem leckeren Picknick und den Köpfen gen Himmel gemütlich machen. Und gegen so einen Abend am See ist ja nun wirklich nichts einzuwenden. Erst recht nicht, wenn er auch noch einen so spektakulären Höhepunkt bereithält.

Samstag, 28. Juli, 19 Uhr, Altmühlsee

