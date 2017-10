Das Topspiel wurde zum Schluss sehr bunt

SSV Oberhochstatt bezwang Weißenburger U23 mit 4:3 - vor 50 Minuten

WEISSENBURG - Der SSV Oberhochstatt hat auch gegen das U23-Juniorenteam des TSV 1860 Weißenburg die Tabellenspitze der Kreisklasse West verteidigen können, wenngleich dies nicht einfach war und am Ende des Spiels ein knapper 4:3-Sieg zu Buche stand.

Packendes Spitzenspiel: Tabellenführer SSV Oberhochstatt (links der zweifache Torschütze Bastian Walcher) und die Bezirksliga-Reserve des TSV 1860 Weißenburg (in roten Trikots) schenkten sich nichts. Am Ende behielt Oberhochstatt knapp mit 4:3 die Nase vorne und bleibt Spitzenreiter der Kreisklasse West. © Uwe Mühling



Deutlich mit 3:0 gewann die Eintracht Kattenhochstatt ihr Heimmatch gegen den Tabellendrittletzten FC Gunzenhausen und rückte auf Rang fünf vor. Auch die DJK Stopfenheim fuhr drei Zähler durch einen 3:2-Erfolg über den SC Polsingen ein. Lange Gesichter gab es wieder beim SV Alesheim. Gegen die auswärtsstarke SG Heidenheim/Döckingen/Hechlingen unterlag das Team von Trainer Rene Ferstl mit 3:4 und bleibt damit weiter im Keller der Tabelle.

Den ersten Punkt auf dem Konto verbuchte Schlusslicht VfL Treuchtlingen, und das im Spiel gegen den Tabellennachbarn SG Unterschwaningen/Geilsheim (1:1). Allerdings wäre für die „Grabener“ ein Sieg von enormer Bedeutung gewesen, um nicht schon frühzeitig den Anschluss zu verpassen.

VfL Treuchtlingen – Unterschwaningen 1:1

Der VfL Treuchtlingen konnte sich in der Anfangsphase bei seinem starken Schlussmann Oliver Ruppert bedanken, der einen frühen Rückstand verhinderte. Glück hatten die Gast­geber bei einem Pfostenschuss der Unterschwaninger. Nach rund 20 Minuten kam Treuchtlingen besser in die Partie und erhielt nach Foulspiel an Marco Beck einen unstrittigen Strafstoß. Michael Steinle scheiterte jedoch vom Punkt. Auf der Gegenseite blieb die SG Unterschwaningen/Geilsheim gefährlich und ging durch Timo Lassnig mit 0:1 in Führung. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz: Einen von Holger Milles getretenen Freistoß verlängerte Michael Köhler per Kopf zum 1:1-Ausgleich.

Die Partie blieb auch nach dem Seitenwechsel umkämpft, was besonders Treuchtlingen zahlreiche gute Freistoßmöglichkeiten bescherte, die aber ungenutzt blieben. Eine scharfe Hereingabe konnte SG-Torhüter Heller nicht festhalten, den Abpraller von Steinle klärte dann aber ein Gäste-Verteidiger auf der Linie. Insgesamt blieben klare Torchancen im zweiten Durchgang bis zur Schlussphase Mangelware, die Partie endete jedoch trotzdem spektakulär: In der Nachspielzeit bekam auch die Spielgemeinschaft einen berechtigten Elfmeter zugesprochen, nachdem Lassnig gefoult worden war. Matthias Krug trat für die Gäste an, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Ruppert, der damit den ersten Punktgewinn für den VfL festhielt.

VfL Treuchtlingen: Ruppert, Edwin Milles, Holger Milles, Thomas Neumann, Jochen Löffler, Florian Hochmuth, Michael Steinle, Matthias Schübel, Philipp Glöckl, Simon Haubner, Marco Beck (eingewechselt: Köhler, Hecker).

Oberhochstatt – TSV 1860 WUG II 4:3

Der SSV Oberhochstatt hat ein pa­ckendes Derby und Spitzenspiel gegen den TSV 1860 Weißenburg II (U23) mit 4:3 gewonnen, bleibt dadurch Tabellenführer der KK-West und brachte den Gästen die erste Saisonniederlage bei. Nach ersten SSV-Chancen für Andreas (5. Minute) und Stefan Auernhammer (20.) sowie Weißenburgs Simon Wittmann (17.), die nichts einbrachten, nahm die Partie gegen Ende der ersten Hälfte Fahrt auf. Die 1:0-Führung für den SSV resultierte aus einem Pressschlag, der per Bogenlampe aus gut 30 Metern ins Tor flog. Torschütze war Bastian Walcher (38.). Die Gäste schlugen aber gleich zurück, als Marc Hedwig eine Hereingabe von Wittmann zum 1:1 in die Maschen setzte (41.). Praktisch im Gegenzug sorgte Tillmann Schäfer nach Vorlage von Andreas Auernhammer für das 2:1 (43.). Kurz darauf verwandelte Johann Harbatschek einen Elfer zum 3:1-Halbzeitstand (45.). Marco Jäger hatte Walcher gefoult.

Gleich nach der Pause köpfte der überragende Bastian Walcher eine Flanke von Stefan Auernhammer zum 4:1 ein (51.), und die Partie schien gelaufen. Doch dem war nicht so: Zum einen verpassten es Dominik Schweinesbein, Stefan Auernhammer (sie scheiterten am gut reagierenden TSV-Keeper Dominic Rogner) sowie Walcher und Andreas Auernhammer (bei­de verfehlten das Ziel), den Sack zuzumachen; zum anderen zeigten die Weißenburger Youngster eine gute Moral und kämpften sich wieder he­ran. Der eingewechselte Tim Lotter – er feierte sein Comeback nach Schlüsselbeinbruch – verkürzte auf 4:2 (57.). Kurz darauf rauschte ein Geschoss von Tom Riedel knapp am Tor vorbei (60.). Etwas später zielte Riedel eine Ecke direkt auf den Kasten, und der überraschte Keeper Michael Hammer lenkte den Ball unglücklich zum 4:3 ins eigene Tor (67.). Mehr Treffer sollten allerdings nicht mehr fallen, vielmehr kam zum Schluss noch Hektik mit drei Platzverweisen ins Spiel. Andreas Auernhammer sah nach übertriebenem Einsatz die Ampelkarte.

Im Anschluss zückte Schiedsrichter Christian Russer (TSV Kösching) nach einem Gerangel noch die glatte Rote Karte gegen Schäfer (SSV) und Gelb-Rot gegen Riedel (TSV). Fazit aus Sicht der SSV-Elf von Trainer Stephan Bauer, die den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit brachte: „Der Sieg war aufgrund des klaren Chancenplus durchaus verdient.“

SSV Oberhochstatt: Hammer, Frankl, Wiedemann, Harbatschek, Mühlöder, Danzer, Schäfer, Walcher, Schweinesbein, Stefan Auernhammer, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Hager, Kriegl).

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Rogner, Stoll, Jonas Bürlein, Loy, Jäger, Mühling, Herrmann, Hedwig, Kraft, Wittmann, Benedikt Auernhammer (eingewechselt: Lotter, Riedel, Forster).

Reserven: VfB Mörnsheim II – SG Oberhochstatt/Fiegenstall II 1:1; Gästetor durch Alexander Bilinski.

SV Alesheim – SG Heidenheim 3:4

Der SV Alesheim kommt in dieser Saison einfach nicht in die Gänge und kassierte eine weitere Heimniederlage. Mit einem Freistoß-Schlenzer von Os­kar König gerieten die Gastgeber früh in Rückstand. Die mögliche Ausgleichschance vergab dann Patrick Ittner. Dafür gelang den Gästen im Ge­genzug durch Jonas Eisen bereits das 2:0, und die Partie schien für die Heimelf frühzeitig gelaufen zu sein. Robin Renner verkürzte nach schöner Einzelaktion in der 22. Minute auf 1:2. Renner war es auch, dessen Ecke durch Freund und Feind lief und vom hinten stehenden Dominik Baumgärtner zum 2:2-Pausenstand eingedrückt wurde.

Nach dem Wechsel brachten sich die Alesheimer eigentlich selbst um mögliche Punkte. Max Pfanns Einzelleis­tung blieb jedoch unvollendet. Anstatt der Führung kassierte Alesheim nach Unaufmerksamkeiten in der Abwehr das 2:3 durch Leonhard Deuter und nur drei Minuten später (65. Minute) durch Tobias Fuchs gar das 2:4. Zwar brachte Hans-Jürgen Gramlich durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 3:4 die Heimelf zurück ins Spiel, doch ließ sich das Gästeteam um Trainer Jogi Heinlein nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und entführte die Punkte aus Alesheim.

SV Alesheim: Stützer, Zweigert, Andreas Herzog, Dominik Baumgärtner, Dümmler, Gramlich, Alex Herzog, Renner, Konrad, Marc Baumgärtner, Pfann (eingewechselt: Lyrhammer, Ittner, Schuler).

Reserven: 2:3; Tore für den SVA durch Gagsteiger und Peszt.

Klaus Katheder