Das tragische Pech der Magischen Momente

LANGLAU - Das Pech der Magischen Momente hat epische Ausmaße. Ursprünglich war die Veranstaltung in den April terminiert. Nur dass man im April hierzulande zwar gute 20 Grad haben kann, aber nicht muss, wie man leidvoll feststellte. Einige Jahre erlebte man Temperaturen nahe am Gefrierpunkt und Niederschläge nahe der Sintflut. Die Besucher rund um den See glichen im Ausmaß einer handelsüblichen Konfirmationsfeier. Mit dem Unterschied, dass für eine solche selten ein paar zigtausend Euro ausgegeben werden.

Die Kritiker wussten es natürlich sofort: Wie kann man eine solche Open-Air-Veranstaltung denn in den April legen?, monierten sie kopfschüttelnd. Der Zweckverband Brombachsee blieb lange aufrecht, dann aber hatte auch er den April satt und verlegte die Veranstaltung. Neuer Termin: Letztes Augustwochenende.

Das Ergebnis: Das Wetter war derart unwettrig beschissen, dass man gleich das ganze Fest absagen musste.

Weil die Lasershow aber nun mal schon programmiert war, entschloss man sich einmalig, eine kleine, abgespeckte Magische-Winter-Edition aufzulegen. Neuer Termin: 6. Januar.

Das Ergebnis: Das Wetter war so toll, dass auf einmal genau die Menschenmengen kamen, auf die man jahrelang gewartet hatte. Weil man aber nur eine statt fünf Stationen rund um den See bespielte, ging die Infrastruktur in die Knie. Der Zweckverband handelte sich einen veritablen Shitstorm verärgerter Besucher ein, die weder an Parkplatz, Wurst noch Klo kamen.

Das mit dem Magischen Winter ist verhext, könnte man sagen. So als hätte da oben jemand diebische Freude, das Treiben um den See zu sabotieren. Diesmal aber soll nun alles endlich besser werden. Es gibt einen erneuten August-Anlauf für die Lasershow. „Wenn wieder Menschenmassen wie im Winter kämen, hätten wir diesmal kein Problem, weil wir einfach fünf Standorte haben und nicht nur einen“, erklärt Dieter Hofer, der Geschäftsführer des Zweckverbands.

Bei Hofer handelt es sich um einen Optimisten durch und durch. Immerhin gelingt es ihm, aus dem Schiffbruch des Januars etwas Positives zu ziehen: „Man sieht, dass es die Leute interessiert. Wenn Wetter und Werbung passen, kommen sie auch.“ Immerhin, ganz von der Hand zu weisen ist diese Auffassung nicht, fragt sich nur, ob die, die im Januar da waren, nicht sicherheitshalber für immer wegbleiben.

Es wird die Aufgabe dieses Jahres sein, zu zeigen, ob man mit der Veranstaltung noch auf einen grünen Zweig kommen kann. Inhaltlich bleibt man beim bewährten Konzept. Der Brombachsee soll für einen Abend zu einem Meer aus Musik, Licht und Farben werden. Im Mittelpunkt steht die in wochenlanger Arbeit von einer Augsburger Fachfirma komponierte und programmierte Lasershow.

Vier Hochleistungslaser werden dazu auf der MS Brombachsee installiert und von dort aus bis zu 16,8 Millionen Farben in den Himmel projiziert. Die Show wird an jedem Feststandort in Absberg, Endern-

dorf, Allmannsdorf und Ramsberg einmal gezeigt und ist zudem natürlich auch von der MS Brombachsee selbst zu sehen. Dazu gibt es ein abschließendes Feuerwerk und die Strände verwandeln sich zu Vergnügungsmeilen mit Livemusik und kulinarischen Highlights.

In Allmannsdorf gibt es Alternative-Rock mit Daily Grind, wohingegen „Champane“ in Ramsberg mit Bayern-Rock die moderne Form der Volksmusik zelebriert. In Absberg an der Seespitz haben The Confederates ein Heimspiel und rocken den mitreißenden Sixties-

Beatles-Sound. Und in Enderndorf am Zwei-Seen-Platz gibt es Classic Rock auf die Ohren.

Freitag, 31. August, ab 18 Uhr, Rund um den Brombachsee

