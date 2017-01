Das Weißenburger Römermuseum wird teurer

WEISSENBURG - Die Sanierung des Weißenburger Römermuseums, das am 10. März wieder eröffnet wird, wird teurer als geplant. Dies war Thema bei der jüngsten Stadt­ratssitzung, und Oberbürgermeister Jürgen Schröppel sprach es auch beim Neujahrsempfang an.

Wird am 10. März nach umfangreicher Sanierung wieder eröffnet: Das Weißenburger Römermuseum am Martin-Luther-Platz. © Robert Renner



Gerechnet hatte man mit gut 2,4 Millionen Euro. Architekt Jürgen Hess vom Büro Space 4 stellte nun im Stadtrat aber ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor, die sich während der Sanierung zusätzlich ergaben und letztlich rund 240000 Euro an Zusatzkosten verursachten. „Es ist passiert, was jeder Bauherr kennt, der ein altes Haus saniert: Man stößt auf unliebsame Überraschungen, die man vorher nicht erkennen konnte“, sagte Schröppel beim Neujahrsempfang. Und er schob nach: „Aber – und das ist auch wieder eine Sichtweise, die im Klein-Klein der Tagespolitik oft zu kurz kommt – das Geld für das Römermuseum ist nicht zum Fenster hinausgeworfen, sondern hervorragend in­vestiert.“ Denn die Stadt werde „in Kürze über eines der modernsten Museen für römisch-germanische Geschichte überhaupt verfügen“. Schröppel freut sich: „Wir werden den in seiner Schönheit, seiner Bewertung und seinem Wert einzigartigen Römerschatz endlich angemessen präsentieren können.“

Das Stadtoberhaupt ist überzeugt, dass damit Touristen angelockt und zusätzliche Kaufkraft in die Stadt gebracht werden können und Weißenburg sein „Profil als Zentrum am bayerischen Limes schärfen“ kann. Der OB: „Dieses Museum ist jeden Cent wert, den wir in seine Neugestaltung investiert haben.“ Er reagierte damit auch auf Kritik, die im Stadtrat an der Teuerung geäußert wurde. Dort hatte Architekt Hess nicht nur für sein Büro gesprochen, sondern für alle Fachplaner, die an dem Umbau beteiligt waren, darunter verschiedene einheimische.

Die Mehrkosten seien entstanden, „nicht weil sich jemand etwas zusätzlich gewünscht hat, sondern weil etwas passiert ist“, versuchte der Architekt zu erläutern, dass die Sanierung alter, mehrfach umgebauter Gebäude immer Überraschungen birgt. Unter den Planern seien die Maßnahmen „intensiv und auch kontrovers diskutiert worden, letztlich seien sie aber nötig gewesen.

Hess listete die einzelnen Punkte auf. Darunter befinden sich 22000 Euro für vier zusätzliche Bohrpfahlgründungen, weil die ersten nicht tief genug erfolgten. Für das Sichern der archäologischen Funde beim Ausheben des Aufzugschachts kamen 1000 Euro hinzu. Unter dem Werkstattanbau wurde ein Gewölbe entdeckt, zu dessen Abdeckung eine stärkere Bodenplatte eingezogen werden musste, was 4500 Euro an Mehrkosten aufwarf.

Im Obergeschoss wurde ein zusätzlich notwendiger Unterzug deckengleich eingebaut, was „für das Denkmalbild sehr wohltuend“ ist, erläuterte Hess. Mehrkosten hierfür: 1500 Euro. Aufwendiger als geplant zeigte sich die Dachstuhlsicherung während der Sanierung, was zusätzlich mit 1800 Euro zu Buche schlug. Außerdem waren Balken, die erst im Verlauf der Sanierung freigelegt werden konnten, geschädigt und mussten ersetzt werden, was sich mit 1600 Euro in der Abrechnung niederschlug.

Die Dachgauben sollten eigentlich erhalten bleiben. Sie waren jedoch in einem solch schlechten Zustand, schilderte Hess, dass sie komplett ausgetauscht werden mussten, was Ausgaben von 9300 Euro nach sich zog. Zusätzliche Brandschutzverkleidungen im Dachgeschoss kosteten 11000 Euro. Und eine Stuckdecke im ersten Obergeschoss wurde dem Architekten zufolge wieder „wunderschön hergestellt“. Diese Sanierung wurde mit 24000 Euro berechnet.

Außerdem ergaben sich Mehrausgaben für die Haustechnik inklusive Türensicherung von 36500 Euro. Die Maßnahmenliste ließ sich noch fortsetzen, auf der anderen Seite ergaben sich beispielsweise bei den Türen auch Einsparungen. Unterm Strich aber wird die Sanierung um etwas mehr als 240000 Euro teurer. „Wenn wir es vorher gewusst hätten, hätten wir es selbstverständlich eingepreist“, machte OB Schröppel nach den Ausführungen von Hess nochmals deutlich.

Das mochte dennoch manchen Stadtrat nicht zufriedenzustellen. Wolfgang Hauber erinnerte daran, dass er ursprünglich schon die umfangreiche Sanierung abgelehnt hatte, weil seiner Meinung nach „Kosten und Nutzen auseinandergelaufen sind“, zwischenzeitlich habe er das Projekt dann mitgetragen. Wenn nun aber wieder 240000 Euro hinzukommen, sage er „jetzt Nein“, zumal zwischenzeitlich ja sogar schon einmal von einer Deckelung auf eine Million Euro die Rede gewesen sei.

OB Schröppel entgegnete, dass die eine Million Euro „von irgendjemandem unter völliger Verkennung der Fakten“ ins Spiel gebracht worden seien, beispielsweise mit dem Vorschlag, auf den Einbau des Aufzugs zu verzichten. Dies sei aber wohl nur „ein Wahlkampfgag“ gewesen. Nach der Kommunalwahl 2014 habe der Stadt­rat das Projekt neu bewertet und mit einem Kostenvolumen von 2,3 Millionen Euro aufs Gleis gesetzt. Später wurden gut 2,4 Millionen Euro wegen der notwendigen Pfahlgründungen abgesegnet.



Auf Nachfrage von CSU-Fraktionsvorsitzendem Klaus Drotziger vermochte sich der Rathauschef nicht an den Urheber der Deckelungsidee erinnern. Und auf ein erneutes Nachhaken von Bernhard Amend (CSU) stellte Schröppel fest, er wisse nicht, von wem die Zahl stamme. „Von mir auf jeden Fall nicht.“ Fakt ist aber, dass das Stadtoberhaupt den Vorschlag selbst gemacht hatte, um für den Haushalt 2014 überhaupt eine Mehrheit zu bekommen.

„Was tun mit der alten Hütte?“

Wie dem auch sei, Heinz Gruber machte deutlich, dass sich „keiner über die Mehrkosten freut“. Jeder, der schon einmal ein altes Haus umgebaut habe, wisse aber, dass es dabei stets Überraschungen gebe. Außerdem sei die Sanierung unumgänglich gewesen. Der Freie Wähler: „Was hätten wir sonst mit der Hütte gemacht? Weg­reißen hätten wir sie ja nicht dürfen. Und Kosten hätten wir mit der alten Burg so und so gehabt.“

Letztlich stimmte der Stadtrat mit nur einer Gegenstimme (Wolfgang Hauber) für die Erweiterung des Kos­tenrahmens auf 2,65 Millionen Euro.

