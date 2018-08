Das Wetter wird lokal immer kleinteiliger

Niederschläge bereiteten nicht überall der Trockenheit ein Ende - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Wochenlang gab es nahezu keinen Regen in der Region, dann blätterte es am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag gehörig herunter. Allerdings präsentierte sich die Wetterlage auch diesmal lokal sehr unterschiedlich. Wenige Kilometer konnten über Starkregen oder Niesel entscheiden. Während in den Gebieten um Treuchtlingen größere Regenmassen vom Himmel kamen, blieben die Gegenden in Gunzenhausen und Weißenburg teilweise unbetroffen. Richtig nass wurde es dagegen im Süden des Landkreises. Dort erreichten die Niederschläge die durchschnittlichen Monatswerte.

Rund 100 Liter pro Quadratmeter sind von Donnerstag bis Freitagmorgen auf Rothenstein gefallen. Damit hat sich fast ein Achtel des üblichen Jahresniederschlags in nur wenigen Stunden über dem Dorf entladen. Die Regenmenge war enorm. In sozialen Netzwerken wurde bereits „Land unter in Rothenstein!“ verkündet. So zumindest beschreibt Jürgen Schnaidt die Situation in seinem Dorf. Wie stark die Ausmaße an diesem Tag waren, zeigt ein Vergleich mit dem Monatsdurchschnitt. Normalerweise fallen hier nur 85 Liter im ganzen August. Die Rothensteiner bekamen also mehr als einen Monatsschauer an ei­nem Tag zu spüren.

Wenig Wasser in Weißenburg

Doch nicht überall in Altmühlfranken hatte man derartige Wetterprobleme. In Weißenburg waren es im gleichen Zeitraum nur knapp zehn Liter auf den Quadratmeter. Trotzdem: Die Menge hat immerhin gereicht, um die „Regentonne mit 203 Liter Fassungsvermögen“ wieder zu füllen, wie sich unsere Leserin Steffi Strobl aus Holzingen auf Facebook freute. Mit dem bisherigen Höchstwert in Weißenburg für dieses Jahr – 25 Liter Anfang Juli – konnte der aktuelle Regenfall nicht mithalten. Mit bisher 18 Litern Niederschlag im August bleibt dieser Monat deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Bislang fielen erst rund 30 Prozent des gewöhnlichen August-Regens.

Ähnlich die Lage in Thalmässing und Polsingen. Hier verzeichnete man am Donnerstag zwölf beziehungsweise 13,5 Liter. Enttäuscht war dagegen die Gunzenhausener Region. Die Wetterstationen aus Windsfeld und Haundorf meldeten von Donnerstag auf Freitag gerade mal zwischen einem halben und zwei Liter. Grund genug für Internet-User den ausgebliebenen Regenfall in sozialen Netzwerken zu kommentieren: „In den Untersetzern der Tomaten stand nach dem ,Regen‘ kein Tropfen Wasser“, schreibt Facebook-Nutzerin Katrin Düsener. Den größten Niederschlag erlebte man in Windsfeld am Augustanfang. Mit rund acht Litern brachte man damals fast die Hälfte der momentanen Niederschlagssumme zusammen. In Haundorf hatte man größere Regenfälle gemessen. Rund 30 Liter fielen im Laufe zweier Tage vom Himmel. Seitdem passierte nicht mehr viel. Und die Regensumme blieb unter 35 Liter stehen.

Auch in Pappenheim und Treuchtlingen hat man die geballte Macht des Wetters erfahren. Etwa 70 und 32 Li­ter Regen beendeten an diesem Tag die anhaltende Trockenphase. Für Treuchtlingen war es der einzige Regenschauer, den die Stadt seit zehn Tagen erlebt hatte. Damals waren die mehr als sechs Liter am Tag der höchs­te Wert des Monats. Durch den kürzlichen Regen stieg aber mittlerweile der Gesamtniederschlag im Monat auf circa 45 Liter an.

Ähnliche Szenen spielten sich in Langenaltheim und Thalmannsfeld ab. Hier sorgten Wassermengen von 30 Litern und mehr für ein Ende der Trockenheit. 20 Liter wurden derweil in Dettenheim gemessen. Von solchen Werten kann Pleinfeld bislang nur träumen. Seit einem Monat hat es hier nur rund zwölf Liter geregnet. Fast ein Drittel ist dabei dem kürzlichen Regenschauer zu verdanken. Vom durchschnittlichen Augustwert von knapp 80 Litern ist man damit aber weit entfernt.

