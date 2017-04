Das wichtige Oster-Wochenende des TSV 1860

Weißenburger Doppelpack am Samstag in Mosbach und am Montag daheim gegen Seligenporten II - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Keine Verschnaufpause für den TSV 1860 Weißenburg: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist muss über Ostern zweimal ran – am heutigen Karsamstag beim SV Mosbach (16.00 Uhr) und am Ostermontag zu Hause gegen den SV Seligenporten II (15.00 Uhr). Gleich am Mittwoch, 19. April, geht es dann für die Weißenburger mit dem Totopokal-Halbfinale beim SV Cronheim weiter. Dort wird allerdings größtenteils die zweite Mannschaft (U23) antreten.

Mit vollem Engagement im Abstiegskampf: Der TSV 1860 Weißenburg (hier ist gerade Daniel Blob beim 5:0-Sieg zuetzt gegen den SV Ornbau am Ball) will bei seinen zwei Spielen am Oster-Wochenende in der Fußball-Bezirksliga 2 nachlegen und weitere Punkte für den Klassenrhalt sammeln. © Uwe Mühling



Der Fokus liegt ganz klar auf den beiden Bezirksliga-Spielen. „Das ist ein wichtiges Wochenende für uns“, unterstreichen die beiden Trainer Chrisotph Jäger und Thomas Schneider. In Mosbach würden die Weißenburger gerne an die Vorrunde anknüpfen, wo sie zu Hause mit 3:0 gewonnen haben. Der Frankenhöhe-Klub gilt nicht gerade als heimstark (nur 14 von 36 Punkten auf heimischem Geläuf), wird jedoch die Vorrunden-Niederlage ausmerzen wollen. Zudem möchte das Team von Trainer Werner Pfeuffer das Polster zur Abstiegszone wahren.

Das Spiel in Mosbach ist nach Jägers Worten wichtig. Noch wichtiger ist allerdings das montägliche Heimspiel gegen den SV Seligenporten II. Warum? Das zeigt der Blick auf die Tabelle. Weißenburg ist 13. mit 28 Punkten, Seligenporten ist 14. mit 27 Zählern. Beide stehen knapp über dem Strich der vier Absteiger und wollen dort auch im langen Saisonendspurt bleiben. Aus dem Hinspiel hat der TSV 1860 noch eine Rechnung offen, denn die „Klosterer“ spielten damals fast mit der kompletten Regionalliga-Mannschaft, gewannen aber nur knapp mit 3:2.

Dass Seligenporten mit der „Ersten“ kommt, scheint diesmal ausgeschlossen. Denn auch in der Regionalliga Bayern steckt der SVS voll im Abstiegskampf und spielt am Ostermontag auswärts bei der SpVgg Bayreuth. Insofern geht man im Weißenburger Lager davon aus, dass man es diesmal wirklich mit der Reserve beziehungsweise U23 zu tun hat, die in dieser Saison mit einigen personellen Engpässen zu kämpfen hat.

Aufseiten des TSV 1860 sieht es personal hingegen ganz gut aus. Im Normalfall steht der Kader vom vergangenen Wochenende zur Verfügung, als man zu Hause einen 5:0-Sieg gegen den SV Ornbau feiern durfte. Diesen Erfolg wollen Jäger und Schneider mit Blick auf die lange Verletztenliste und die personelle Schwächung der Ornbauer aber keinesfalls „überbewerten“.

Uwe Mühling