Dauer-Vandalismus im Weißenburger Bahnhof

Stadt überlegt zeitweise Schließung der Toiletten - vor 27 Minuten

WEISSENBURG - Der Weißenburger Bahnhof ist wieder zunehmend das Ziel von Vandalen. Die Stadt erwägt mittlerweile sogar, die öffent­­lichen Toiletten nur noch zeitweise zu öffnen.

Wieder in Ordnung gebracht: Gestern waren die Bahnhofstoiletten in einem or­dentlichen Zustand. Immer häufiger aber werden sie von Vandalen heimgesucht und Einrichtungsteile beschädigt oder gar zerstört. © Robert Renner



Sie wurden mit hohem finanziellen Aufwand eingerichtet. Und sie wurden aus der Bürgerschaft vielfach gefordert: die öffentlichen WC-Anlagen am Weißenburger Bahnhof. Weil man aber aus der Erfahrung heraus schon mit Zerstörungen gerechnet hat, wurde al­les entsprechend stabil gebaut.

In allen Toilettenräumen ist eine Fußbodentemperierung eingebaut, somit gibt es keine Heizkörper mehr, die von Vandalen beschädigt werden könnten. Überall wurde Sicherheitsglas eingebaut, und alle Türen sind massiv und für eine höhere Belastbarkeit ausgelegt. Die Spiegel sind in die Wand eingelassen, damit sie nicht abgenommen und zersplittert werden können.

„Es ist eigentlich traurig, dass man die Überlegungen in den Vordergrund rücken muss: Wie mache ich es, dass es keiner kaputt machen kann? Damit beantwortet sich aber auch die Frage: Warum kostet das so viel?“, sagte Diplom-Ingenieur Hermann Auernhammer vom Stadtbauamt bei einem Ortstermin kurz vor der Fertigstellung im Dezember 2013. Zur Vandalismus-Prävention hatte der Stadtrat damals außerdem beschlossen, den Bahnhof mit einer Videoanlage zu überwachen.

Dach all dies hilft offenbar nicht viel. Schon vor ein paar Monaten

hatte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel öffentlich gemacht, dass die Stadt keine Reinigungskräfte für die Bahnhofstoiletten mehr findet, weil diese so stark verschmutzt würden. Und jetzt schreibt Auernhammer in einer Pressemitteilung: „Neben dem Verunreinigen und Beschmieren der Räume werden absichtlich Überflutungen herbeigeführt, Löcher in Trennwände gebohrt, Toilettenpapierspender demoliert, Waschbeckenarmaturen zerstört, Händetrockner gewaltsam herausgerissen etc.“ Und er fügt hinzu: „Dabei handelt es sich stets um hochwertige, teure Bauteile, die normalerweise einer Benutzung im öffentlichen Bereich lange Zeit standhalten.“

Selbst Wasserhähne, die mittels Vierkant vor unerwünschter Benutzung geschützt sind, müssten durch neue, die nur mit einem Sicherheitsschlüssel zu öffnen seien, ersetzt werden, damit nicht absichtliche Überflutungen herbeigeführt würden.

Das Stadtbauamt registriert eine stetige Zunahme der Straftaten und muss mittlerweile viel Zeit und Mittel investieren, um für den Otto Normalbürger eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Beispielsweise musste in­nerhalb weniger Tage die Waschtischarmatur in der Männertoilette zweimal erneuert werden. „Sollten die Zerstörungen in dieser Häufigkeit weitergehen, sieht sich die Stadt Weißenburg gezwungen, die Toiletten nur noch für begrenzte Zeiten zu öffnen“, heißt es abschließend im Pressetext.

230000 Euro hatte die Sanierung der Wartehalle und der Einbau der Toiletten vor gut drei Jahren gekostet, ein Großteil der Investitionen entfielen auf die WC-Anlagen. Im nördli­chen Gebäudeteil sind dort, wo früher Toiletten und Duschen für Bahnbedienstete waren, öffentliche WCs mit Zugängen vom Bahnsteig aus platziert: eine Damentoilette mit drei WC-Kabinen sowie eine Herrentoilette mit zwei WC-Kabinen und zwei Urinalen.

Vor allem das Fehlen von Toiletten und eines wind- und wettergeschützten Wartebereichs hatten zuvor viele Bahnnutzer beklagt. Weil es keine WCs gab, hatten sich so manche Zeitgenossen rund um das damals leer stehende und verschlossene Bahnhofsgebäude entleert und vor allem in die Bahnsteigunterführung uriniert.

Nicht zuletzt um diese unappetitlichen Zustände beseitigen zu können, hatte die Weißenburger SPD die Aktion „Gebt uns unseren Bahnhof zurück“ initiiert. In der Folge gelang es OB Schröppel nach langjährigen Verhandlungen, das denkmalgeschützte Gebäude von einer Immobiliengesellschaft für rund 100000 Euro zurück­zukaufen. Damit konnte die Stadt endlich die untragbaren und viel beklagten Zustände auf dem Bahnhof verbessern.

Mittlerweile gibt es auch weitere Nutzungspläne für das Bauwerk. In wenigen Monaten soll (wie mehrfach berichtet) der Musikbahnhof eröffnet werden, ein integratives Projekt der Musikschule und der Lebenshilfe, bei dem die Rock-Pop-Abteilung der Musikschule eigene Räume bekommen und die Lebenshilfe einen Kiosk mit Cafébetrieb einrichten wird.

Viele Menschen verknüpfen mit der dann regelmäßigen Nutzung des Gebäudes auch die Hoffnung auf eine Ende des Vandalismus. Das Bahnhofsumfeld schaut nämlich trotz aller Bemühungen der Stadt immer wieder verwahrlost aus, und immer noch gibt es Zeitgenossen, die den Bahnsteigtunnel mit einer öffentlichen Notdurftanstalt verwechseln, wie mancher Bahnnutzer beklagt.

Robert Renner