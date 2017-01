Der kälteste Januar des dritten altmühlfränkischen Jahrtausends. Das sagen zumindest die Daten der Weißenburger Wetterstation. Wir haben beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen, und unsere Leser dazu aufgerufen, die Eiseskälte zu fotografieren. Herausgekommen sind wunderbare Jura-Weiten, Eiszapfen, Schneehunde, zugefrorene Seen und Flüsse. Wir danken an dieser Stelle Miriam Zöllich, Steffen Hildebrandt, Melanie Huber, Tim Wagner, Jura Klick Hobbyfotografie, Anton Graf, Theo Baumann und Uschi Weber für Ihre wunderbaren Bilder. Spätestens im Frühling gibt es eine Fortsetzung. © Anton Graf