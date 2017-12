Der 1000. Punkt der Saison

Florian Beierlein machte gegen Leitershofen die Runde Zahl für den VfL voll - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die VfL-Baskets Treuchtlingen haben in dieser Saison der 1. Regionalliga Südost weiterhin die erfolgreichste Offensive. In zwölf Spielen gelangen 1083 Punkte, was einem Schnitt von 90,25 Zählern pro Begegnung entspricht.

Erzielte den 1000. Saisonpunkt für die VfL-Baskets Treuchtlingen: Florian Beierlein. © Uwe Mühling



Der 1000. Punkt gelang am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen in der vierten Minute durch einen Korbleger von Florian Beierlein.

Der 22-Jährige zählt beim VfL zu einem Quartett von Korbjägern, die im Schnitt zweistellig punkten: Tim Eisenberger (21,2), Stefan Schmoll (20,7), Simon Geiselsöder (15,8) und Florian Beierlein (15,1).

Neben Treuchtlingen haben bislang auch Vilsbiburg (1021), Gotha II (1008), Breitengüßbach (1005) und Ansbach (1001) die Schallmauer durchbrochen. An diesem Sonntag steht für den VfL zum Abschluss der Vorrunde das Spitzenspiel in Oberhaching auf dem Plan (16 Uhr).

Uwe Mühling