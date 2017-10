Der Altmühltrail sorgte für Begeisterung

700 Teilnehmer waren in und um Dollnstein auf den Beinen – Kai Reißinger und Andrea Lutz siegten

DOLLNSTEIN - Was war das für ein herrlicher Herbsttag! Die Landschaft leuchtete in allen Farben und präsentierte sich den Läufern und Wanderfreunden von ihrer besten Seite. Rund 700 Naturbegeisterte – darunter viele Läufer, Wanderer und Walker aus dem Weißenburger Raum – waren zum vierten Altmühltrail nach Dollnstein gekommen.

So sehen Sieger aus: Der Pleinfelder Kai Reißinger konnte ebenso über den ersten Platz jubeln wie Andrea Lutz von der Eintracht Kattenhochstatt, die in Dollnstein Hand in Hand mit Martin Schuster vom Team Seenlandmarathon ins Ziel lief. Foto: WT/Baboons



„Landschaft, Stimmung, Wetter und Genuss – beim Altmühltrail 2017 ­passte einfach alles“, freute sich Stephanie Pummer vom Organisationsteam. „Bei perfekten Bedingungen also durften Läufer wie Wanderer die Gegend um die Marktgemeinde Dollnstein entdecken, erleben und genießen.“

Die, die es sportlich nahmen, lieferten sich ein tolles Rennen. Auf der Langstrecke hatten mit Andrea Lutz (Eintracht Kattenhochstatt) und Kai Reißinger (M.O.N.) zwei Topläufer aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die Nase vorn. Andrea Lutz wiederholte damit ihren Vorjahres­erfolg. Mit Jana Lehnert (TV 06 Thalmässing) und Felix Mayerhöfer (DJK Dasswang), die beiden Sieger der Kurzstrecke, zeigten sich auch die Kreise Roth und Neumarkt von der flotten Seite.

Eine tolle Leistung war es aber gewiss für jeden der 700 Teilnehmer, der nach gut neun bis 27 Kilometern mit etlichen Höhenmetern (220 beziehungsweise 670) in das Ziel in Dollnstein einlief. Das Erlebnis und der Genuss sollten nicht zu kurz kommen. Highlights entlang der Strecke waren die charakteristischen Felsformationen wie der Dohlen-, Burgstein- und Maderfelsen, der imposante Skulpturenpark auf dem Areal der Alf Lechner Stiftung in Obereichstätt, weite Blicke über Trockenrasenflächen und Wacholderheiden und nicht zuletzt die leuchtend bunten Herbstwälder.

Drei Genussstationen präsentierten die Region auch kulinarisch. Da gab es zur Stärkung unter anderem Kuchen, Kartoffelsuppe, Bier und Laugengebäck. Die Teilnehmer zeigten sich in ihrer Bewertung begeistert: „Wow, das war der schönste Lauf-Event in diesem Jahr. Grandiose Kulisse und ein gaaaaanz dickes Lob an das Orga-Team und die vielen Helfer auf der Strecke.“ Oder: „Das Wetter mega, die Orga des Altmühltrail-Teams gewohnt super! Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für einen wunderbaren (Sport-)Tag!“ Oder: „Der Altmühltrail in Dollnstein entwickelt sich so langsam zu meinem Lieblingslauf: gute Organisation und Verpflegung, familiäre Atmosphäre und feinste Trails in fantastischer Landschaft. Und das Wetter erst. Läuferherz, was willst du mehr?“ lauteten beispielsweise die Kommentare.

Hinter dem Altmühltrail, bei dem es auch einen Kinderlauf gab, stehen die DJK Dollnstein, der gemeinnützige Verein OAI und Baboons mit Sitz in Weißenburg, zusammen mit vielen freiwilligen Unterstützern und starken Partnern. „Das Lob der Teilnehmer gilt allen Helfern, die großartigen Einsatz zeigten. Dafür vielen Dank. Bedanken möchten wir uns ebenso bei den Partnern und Sponsoren, die einen wertvollen Beitrag leisten“, so das Fazit von Organisatorenseite.

„Diese Veranstaltung ist eine großartige Werbung für die ganze Region des Naturparks Altmühltal“, lobten Bezirksrat Reinhard Eichiner und Dollnsteins Bürgermeister Wolfgang Roßkopf die Veranstaltung bei der Siegerehrung. Fast ein wenig schade also, dass die Teilnehmerzahl auf 700 begrenzt ist, und so etliche Interessenten auf der Warteliste vertröstet werden müssen.

Langstrecke (27 Kilometer):

Männer:

1. Kai Reißinger (M.O.N.) 1:53:59 Stunden, 2. Andreas Radecker 2:00:12, Sebastian Radecker 2:00:17, 14. Martin Schuster (Team Seenlandmarathon) 2:17:42

Frauen:

Andrea Lutz (Eintracht Kattenhochstatt) 2:17:38, 2. Christina Holzinger 2:19:54, 3. Petra Stiegler (TWin Neumarkt) 2:25:48, 6. Marina Karl (Schutt Karl) 2:39:19, 7. Monika Dinkelmeyer (M.O.N.) 2:39:34.

Kurzstrecke (neun Kilometer):

Männer:

1. Felix Mayerhöfer (DJK Dasswang) 35:05 Minuten), 2. Peter Luff (SV Marienstein) 37:33, 3. Volker Bender (Öhringen) 37:58, 5. Andreas Hemmeter (Geh-Punkt Weißenburg) 42:10, 8. Johannes Karl (Schutt Karl) 45:19

Frauen:

1. Jana Lehnert (TV Thalmässing) 45:00, 2. Rita Gottleuber (Team Arndt) 45:47, 3. Kathrin Büttner (Life Gesundheitstraining) 47:51, 13. Petra Bittner (M.O.N.) 54:23.

(Weitere Ergebnisse unter www.altmuehltrail.de.)

Uwe Mühling