Der Andrang war etwas geringer

Beim Neujahrsempfang der Stadt Weißenburg - vor 51 Minuten

WEISSENBURG - Etwas geringer als in den vergangenen Jahren ist der Zulauf zum Neujahrsempfang der Stadt ausgefallen. Das aber tat der Veranstaltung keinen Abbruch, denn sie ist ungeachtet dessen einer der gesellschaftlichen Höhepunkte im Weißenburger Jahreslauf.

Großer Andrang in der Karmeliterkirche: Gut 700 Gäste folgten der Einladung der Stadt Weißenburg und besuchten den Neujahrsempfang. © Robert Renner



Rund 700 Anmeldungen waren bei der Stadt eingegangen. Erfahrungsgemäß kommen stets ein paar mehr, sodass zwischen 750 und 800 Menschen im Kulturzentrum zusammenstanden, die Rede von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel hörten und hernach nicht nur Neujahrswünsche austauschten, sondern sich auch angeregt unterhielten. Dazu gab es Getränke und Partygebäck. „Wie jedes Jahr platzt die Karmeliterkirche fast aus allen Nähten, und ich freue mich sehr über Ihren überwältigenden Zuspruch“, bemerkte der OB.

Schröppel nutzt normalerweise den Empfang nicht, um persönliche Ansichten zu weltpolitischen Themen zu äußern. Im vergangenen Jahr aber hatte er sich schon zur Flüchtlingspolitik geäußert, weil diese ihn sehr bewegt hatte, nun erging es ihm mit dem Terrorismus ähnlich (Weitere Berichte zu den Themen in Schröppels Ansprache folgen).

Bevor der OB einige Gäste namentlich begrüßte, griff er zwei Gruppen besonders heraus: alle Mitarbeiterinnen der Weißenburger Kindertagesstätten und die Lehrer des Schulverbands Alesheim-Emetzheim sowie der Zentralschule. In den frühen Kindheitsphasen erhalte der Nachwuchs „die entscheidenden Prägungen“ fürs Leben“ meinte Schröppel und lobte: „Sie in den Kindertagesstätten und Grundschulen tragen hierfür eine große Verantwortung und leisten tagtäglich großartige Arbeit, was leider allzu oft als selbstverständlich angesehen wird.“

Nicht vergessen wollte das Stadtoberhaupt darüber hinaus „all diejenigen, die sich auch 2016 wieder in den verschiedenen Bereichen unseres Gemeinwesens ehrenamtlich engagiert haben“. Gerade bei der Betreuung der Asylbewerber habe sich „eindrucksvoll gezeigt, dass diese Aufgabe allein mit hauptamtlichen Kräften nie und nimmer zu bewältigen“ sei. Der OB: „Hier wird in Weißenburg tagtäglich und mit einer eindrucksvollen Ausdauer großartige Arbeit geleistet, die öffentlichen Dank und Anerkennung verdient.“

Der OB hob zudem alle Bürger hervor, „die sich in Feuerwehren, Sportvereinen, beim Roten Kreuz, in der Altenbetreuung, in der Volkshochschule oder wo auch sonst immer einbringen“. „Nicht zu fragen, was habe ich davon, sondern zu handeln, verdient Anerkennung“, unterstrich er vor einer bunten Mischung aus Bürgern der Stadt und ihrer Ortsteile, Politikern sowie Vertretern von Behörden, Verbänden und Banken, der Industrie, des Handels, des Handwerks und der Schulen.

Unter ihnen war Bundestagsabgeordneter Artur Auernhammer „aus Berlin oder wahlweise aus Oberhochstatt“ (Schröppel), dem der OB zu dessen „innerparteilichen Erfolg“ gratulierte. Wie berichtet, hatte sich der 53-Jährige bei der Nominierung des CSU-Bundestagskandidaten für den hiesi- gen Wahlkreis für viele unerwartet durchgesetzt. „Weil unsere Demokratie ja vom politischen Wettstreit lebt, begrüße ich gleichzeitig Ihren Mitbewerber aus Petersaurach, den Bürgermeisterkollegen Lutz Egerer“, fügte Schröppel an. Egerer tritt bei der Bundestagswahl für die SPD an.

Der Ansbacher Raum war beim Weißenburger Neujahrsempfang überhaupt stark vertreten. Aus der Bezirkshauptstadt waren Regierungs-präsident Dr. Thomas Bauer und Bezirkstagspräsident Richard Bartsch angereist. Letzterer traf in der Karmeliterkirche auch seine Stellvertreterin Christa Naaß. Dem Regierungspräsidenten dankte Schröppel, bei der Flüchtlingsunterbringung „nicht einfach durchregiert“ zu haben, „sondern immer gesprächs- und kompromissbereit“ gewesen zu sein. Der OB: „So war es möglich, dass wir die Thematik in Weißenburg in einer besonnenen und unaufgeregten Art und Weise bisher hervorragend bewältigt haben.“

Aus dem Landtag war Manuel Westphal beim Neujahrsempfang zu Gast. Ebenso waren zahlreiche Stadt- und Kreisräte sowie Landrat Gerhard Wägemann gekommen. Gegenüber ihm fügte Schröppel augenzwinkernd an: „Lieber Gerhard, nach den positiven Signalen, die Du in Sachen Kreisumlage ausgesendet hast, darfst Du heute ein Bier mehr trinken.“

Aus den Reihen der Kommunalpolitiker nannte der OB stellvertretend Pappenheims Bürgermeister Uwe Sinn. Mit Blick auf die anhaltenden Querelen in der Altmühlstadt rief er ihm zu: „Lieber Uwe, mach Dir heute bei uns einmal einen ruhigen Abend. Du kannst es gebrauchen.“ Das Publikum kommentierte dies mit Schmunzeln.

Stellvertretend für die vielen Behördenleiter begrüßte Schröppel Claudia Wienand, die neue Finanzamtschefin in Gunzenhausen, und Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach, der ebenfalls neu im Amt ist. Von den Wirtschaftsvertretern griff er die Gebrüder Kilinc heraus und dankte ihnen, „sich der Sanierung und Wiederbelebung des ,Wittelsbacher Hofs’ angenommen zu haben“. Der OB: „Ein vielbeklagtes Defizit der Stadt, kein ausreichend großes Hotel zu haben, gehört damit hoffentlich bald der Vergangenheit an.“

Für die Gäste aus der Finanzwelt galt Schröppels Gruß Rita Smischek. Sie war letztmals als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mittelfranken-Süd beim Neujahrs-empfang dabei, weil sie im Jahresverlauf in den Ruhestand gehen wird. Für die Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften hieß der Oberbürgermeister den katholischen Dekan Konrad Bayerle willkommen.

Abschließend begrüßte der OB alle Presse- und Medienvertreter. Er bat sie „nicht nachzulassen, zu den Themen, die die öffentliche Diskussion beherrschen, immer wieder objektive Fakten zu liefern, damit das unsägliche Wort ,postfaktisch‘ bald wieder aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwindet“.

Einen schwungvollen Auftritt hatte zum Neujahrsempfang der Weißenburger Gospelchor hingelegt (eigener Bericht folgt). Hernach herrschte eine entspannte Stimmung im Kulturzent-rum, wo die Gäste bis gegen 22.30 Uhr verweilten.

Robert Renner