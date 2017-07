Der Aufsteiger spielt vorerst in Treuchtlingen

Grund ist die Sanierung des A-Platzes am Hirschfeldweg – Trainer Tobias Grimm: „Wir wollen die Bezirksliga in vollen Zügen genießen"

WETTELSHEIM - Beim SV Wettelsheim müsste man zumindest in der ers­ten Saisonhälfte eigentlich immer „Treuchtlingen“ als zweite Ortsmarke dazuschreiben, denn der Bezirksliga-Aufsteiger trägt seine Heimspiele zumindest bis Dezember auf der Bezirkssportanlage beim ESV aus. Grund dafür ist die aktuelle Sanierung des A-Platzes am heimischen Hirschfeldweg in Wettelsheim.

Zum Niederknien: Wer in Wettelsheim Fußball spielt, muss sich um den Biernachschub bei der Aufstiegsfeier keine Sorgen machen. Im Bild Torwart Aaron Obel nach dem entscheidenden Meisterschaftsspiel im Juni. © Bastian Mühling



Die Arbeiten sind schon seit Längerem geplant, wie Vorsitzender Hannes Köhnlein berichtet, und sollten trotz des vor einem Jahr kaum erwarteten Bezirksliga-Aufstiegs auch nicht mehr aufgeschoben werden. „Schweren Herzens“, so Trainer Tobias Grimm, verzichte man das nächste halbe Jahr auf echte Heimspiele, denn: „Wir wissen zu schätzen, was wir hier in Wettelsheim haben“, unterstreicht der Erfolgs­coach und verweist im gleichen Atemzug auf die starke Heimbilanz während des vergangenen Meisterjahres in der Kreisliga Süd: neun Siege, vier Unentschieden, null Niederlagen und 27:8 Tore.

Grimm will das Thema mit einem möglicherweise mangelnden Heimvorteil aber auch nicht zu groß machen. Zum einen ist er sicher, dass die Wettelsheimer Zuschauer und Fans ihrer Mannschaft auch nach Treuchtlingen folgen werden. Zum anderen kennen die SVW-Akteure die Bezirkssportanlage teils aus eigener ESV-Vergangenheit (das gilt auch für den Trainer) beziehungsweise durch Spiele und Trainingseinheiten.

Neu ist beim SVW nicht nur der Spielort, sondern vor allem die Liga. „Für den Großteil unserer Spieler ist die Bezirksliga Neuland“, sagt Grimm und möchte erreichen, „dass wir uns unbekümmert präsentieren“. Dem 31 Jahren alten Coach und seiner Truppe ist bewusst, dass „eine sehr, sehr hohe Belastung in einer Riesenliga“ wartet. Allein die 22 geplanten Punktspiele bis Ende November bedeuten nach Grimms Worten ein „Mammutprogramm“, über das man sich in Wettelsheim aber keinesfalls beklagen will. Im Gegenteil: „Das nehmen wir nach dem Aufstieg gerne in Kauf und wollen die Bezirksliga in vollen Zügen genießen.“

Aufgrund der bevorstehenden Aufgaben ist für Tobias Grimm klar, dass der SVW die „ganze Breite“ seines Kaders (derzeit 19 Mann) brauchen wird. Der Coach ist in dieser Hinsicht auch froh, dass sich die (jungen) Neuzugänge gut eingefügt haben und die Vorbereitung nach seinen Worten sehr gut gelaufen ist. „Ich bin absolut zufrieden“, sagt Grimm mit Blick auf einen sehr guten Schnitt beim Trainingsbesuch, intensive Einheiten und ein höheres Trainingsniveau. Auch die Form seiner Spieler ist für Grimm „sehr, sehr zufriedenstellend“.

Für das zweite Bezirksliga-Abenteuer der Vereinsgeschichte hoffen Grimm und Co., dass sie die Euphorie der Meistersaison mitnehmen und einen guten Start hinlegen können. Los gehts gleich mit einer englischen Woche: Diesen Sonntag um 15.00 Uhr steigt die Bezirksliga-Premiere mit dem Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuSpo Roßtal, am Mittwoch geht es gleich zum Derby nach Dittenheim und am Sonntag, 6. August, folgt in Treuchtlingen ein weiteres Aufsteigerduell gegen Deutenbach.

Vor gut 20 Jahren, in der Saison 1993/1994, war es nur ein einjähriges Wettelsheimer Gastspiel in der Bezirksliga. Diesmal soll es länger dauern, was sich auch an der Zielsetzung ablesen lässt: „Nichtabstieg!“, lautet die Marschroute am Hirschfeldweg in Wettelsheim – beziehungsweise an der Bezirkssportanlage Am Brühl in Treuchtlingen.

Uwe Mühling