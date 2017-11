Der Diesel-Skandal schlägt im Landratsamt auf

Die Zahl der Programmierungsverweigerer hält sich aber in Grenzen - vor 9 Minuten

WEISSENBURG - Wie viele Fahrzeuge in Weißenburg-Gunzenhausen tatsächlich Teil des VW-Abgasskandals geworden sind, weiß man auch bei der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes nicht. Die Behörde wird nur eingeschaltet, wenn sich die Halter weigern, das Software-Update einspielen zu lassen. Doch das seien nur ein paar wenige Einzelfälle, sagte Uwe Volkert, der Leiter der Zulassungsstelle des Landratsamtes.

An Glanz verloren: Der Abgasskandal hat das Image von VW ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vertrauen die Autobesitzer offenbar darauf, das die neue Fahrzeug-Software tatsächlich eine Verbesserung bringt. Denn es gibt so gut wie keine Verweigerer. © Timo Klostermeier/Pixelio.de



„Wir haben keine fünf Briefe rausschicken müssen“, erklärte Volkert auf Anfrage des Weißenburger Tagblatts. Bundesweit gibt es etwa 2,6 Millionen Volkswagen (alle Marken zusammen sind es 5,3 Millionen), die das durchaus umstrittene Software-Update erhalten haben oder noch erhalten sollen. Wie Spiegel Online berichtet, fehlen noch 260 000 VW-Autos.

Rechnet man die Zahl der Autos auf die Einwohnerzahl herunter, müsste es in Weißenburg-Gunzenhausen knapp 3 000 betroffene Fahrzeuge der Marke VW geben. Offensichtlich sind die Menschen in Altmühlfranken optimistischer als bundesweit, denn vom bundesweiten Verhältnis ausgehend, hätten in der Region knapp 300 Halter das Update verweigern müssen.

Erst mal hat der Automobilhersteller selbst anhand der Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes die Eigentümer angeschrieben. Nur wenn in der Folge das Update nicht aufgespielt worden ist, werden die Zulassungsstellen eingeschaltet. Wer auch dann nicht in die Werkstatt fährt, bekommt die Aufforderung, sein Auto sofort stillzulegen. So weit ist es in Weißenburg-Gunzenhausen aber noch nicht gekommen. „In die Richtung ist bei uns noch nichts passiert“, versicherte Volkert. Angesichts der geringen Zahl an Briefen, die seine Behörde rausgeschickt hat, geht er davon aus, dass entsprechende Schritte auch nicht nötig sein werden.

Die Erfahrung, dass die Kunden im südlichen Mittelfranken dem Update gegenüber aufgeschlossen sind, hat auch Günther Strobl gemacht. Das Autohaus Strobl in Zimmern war bis Ende März dieses Jahres VW-Vertragshändler und hat bis dahin „250 bis 300 Autos umgerüstet“, sagt der Seniorchef. Nur vereinzelt hätten die Autobesitzer abgelehnt. Was die Wirkung angeht, müsse man sich auch als Fachwerkstatt auf die Messungen der einschlägigen Institute verlassen. Aber seine Erfahrung zeige, dass es zumindest keine Probleme durch die neue Programmierung gab.

Ein Grund, um das Software-Update nicht durchführen zu lassen, ist beispielsweise eine Klage gegen VW. Denn um in einem Gerichtsverfahren gegebenenfalls nachweisen zu können, dass das Fahrzeug beim Kauf mehr Dreck in die Luft gepustet hat, als es der Hersteller versprochen hat, muss eben alles unverändert bleiben. Wer bei den Zulassungsstellen entsprechend argumentierte, konnte dort offenbar in vielen Fällen auf ein offenes Ohr stoßen.

Große Verunsicherung

„Wir wollen hier keine Beweismittel vernichten helfen“, zitiert Spiegel Online den namentlich nicht genannten Leiter einer Straßenverkehrsbehörde. „Wir halten uns zurück, solange es keine Vorgabe vom Gesetzgeber gibt.“ Schließlich könnten die Autobesitzer dann auch gegen eine Stilllegung klagen. Und in den Landratsämtern fehle es an der Fachkompetenz, um dagegen vorgehen zu können. Schließlich sind die Updates ja in Expertenkreisen durchaus umstritten. So wartet man vielerorts auf einen Erlass des Bundesverkehrsministeriums. Auch in Weißenburg.

Was bleibt, ist Verunsicherung. Wer einen neueren Diesel-VW habe, behalte den derzeit auch und warte ab, wie sich die Gesetzeslage weiter entwickelt, weiß Strobl. „Wenn ich nach München reinmuss, lasse ich mein Auto in den Randbezirken stehen und fahre mit den Öffentlichen in die Innenstadt“, berichtet er als selbst Betroffener. „Es ist ja bislang zum Glück nur in den großen Städten ein Problem.“

Die Umweltprämie für den Neukauf eines Autos findet nach Strobls Erfahrung bislang nur wenig Anklang – und wenn dann nur von Besitzern sehr al­ter Wagen. Kein Wunder. Denn der Wiederverkaufswert der neueren Dieselfahrzeuge ist deutlich gesunken. Der Verkauf lohnt sich also nicht. Und auch der Gebrauchtwarenmarkt ist erlahmt. Günther Strobl: „Da spürt man schon die Verunsicherung.“

Robert Maurer