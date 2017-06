Der DSC Weißenburg spielt um den BOL-Aufstieg

Am Sonntag, 11. Juni, um 15.00 Uhr gegen Sulzkirchen – Austragungsort ist Kalbensteinberg – Top-Rückrunde - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Das hat ab­soluten Seltenheitswert: Fußballtrainer Martin Hilpert hat diese Saison die große Chance, gleich mit zwei Mannschaften aufzusteigen. Einmal, mit den Herren des VfL Treuchtlingen, ist es ihm bereits gelungen. Er coacht aber obendrein auch die Damen des DSC Weißenburg, mit denen er den zweiten Streich folgen lassen möchte.

Gelingt zum Abschluss noch die Krönung der Saison? Die Fußballfrauen des DSC Weißenburg (in Grün, hier beim Derby gegen Bieswang) spielen am Sonntag in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. © Uwe Mühling



Der DSC hat sich mit einer herausragenden Rückrunde als Tabellendritter der Bezirksliga 2 diese Aufstiegs­chance erkämpft und erspielt. Im ers­ten Relegationsspiel treffen die Weißenburgerinnen nun am Sonntag, 11. Juni, auf den Tabellenzehnten der Bezirksoberliga, den SV Sulzkirchen. Gespielt wird um 15.00 Uhr auf dem Platz des FC Kalben­steinberg.

Der Sieger ist in der BOL, der Verlierer bekommt am darauffolgenden Wochenende eine zweite Chance gegen den SV Leerstetten II (Vizemeister der Bezirksliga 1). Martin Hilpert, seine DSC-Trainerkollegen Robert Edelmann und Christian Bernhard sowie die gesamte Mannschaft hoffen natürlich darauf, dass sie gleich den ersten Matchball nutzen können.

Sie wissen aber auch, dass eine schwere Aufgabe auf sie zukommt: „Wir sind sicherlich in der Außenseiterrolle“, sagt Martin Hilpert mit Blick auf das BOL-Team aus Sulzkirchen (ein Ortsteil von Freystadt). Dem SVS fehlte am Ende nur ein Punkt auf den neunten Rang, zudem hatte die Mannschaft mit 45:34 Treffern ein positives Torverhältnis, was bei einem Abstiegskandidaten eher ungewöhnlich ist. Maßgeblichen Anteil daran hatte Kerstin Lux, die mit 19 Treffern die erfolgreichste BOL-Torjägerin ist. Für Hilpert ist eines klar: „Die Bezirksoberliga, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer.“

Bestes Team der Rückrunde

Dennoch können der Coach und sein Team mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga war das ursprüngliche Saisonziel. In der Vorrunde (Platz sieben) bewegte man sich auch in den entsprechenden Tabellenregionen. Doch dann kam die zweite Saisonhälfte: Mit einer tollen Serie (sieben Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage) avancierte der DSC zur besten Rückrundenmannschaft – vor dem Meister SG FC Kalbensteinberg, den die Weißenburger gleich zweimal bezwangen.

Die „Kalber“ Elf machte letztlich auch den Weg für den DSC in die Relegation frei. Als Spielgemeinschaft darf der Verbund von Kalbensteinberg und Absberg nicht aufsteigen. Der Zweite SC Wernsbach-Weihenzell ist somit Direktaufsteiger. Weißenburg verteidigte Rang drei und damit den Relegationsplatz vor der SG SF Bieswang. Dass es in der Rückrunde so toll gelaufen ist, führt Martin Hilpert vor allem auf eine „eingeschworene Trup­pe“ beim DSC zurück. Selbige spiegelt sich auch in der „Super-Trainingsbeteilung“ wider.

15 bis 20 Spielerinnen waren immer da (beim DSC trainieren „Erste“ und „Zweite“ zusammen), und der Trainer hat festgestellt, dass die Mädels oft gewiefter sind und viele Dinge mehr und besser annehmen als Jungs. Außerdem, so findet Hilpert, organisieren sie sich sehr gut selbst, sodass sich für ihn der Aufwand mit der Doppelfunktion letztlich in Grenzen hielt. Alles in allem findet er, dass er als Coach „total davon profitiert hat“, eine Frauen- und eine Herrenmannschaft parallel zu trainieren.

Dass es geklappt hat und die Zusammenarbeit auch in der kommenden Spielzeit weitergeht, liegt aus Hilperts Sicht auch an der Unterstützung durch Robert Edelmann und Christian Bernhard sowie zu Saisonbeginn auch vom inzwischen verstorbenen DSC-Coach Roland Lux, dessen früher Tod für sehr viel Trauer in Reihen der Mannschaft gesorgt hat.

Der voraussichtliche DSC-Kader: Melissa Weeger, Stefanie Schlund, Anita Rieger, Julia Lux, Ann-Kathrin Janocha, Daniela Sichert, Bettina Riedel, Sara Langer, Antonia Goppelt, Meike Bürlein, Mara Hilpert, Jana Hilpert, Jennifer Schwing, Alexandra Weiß, Denise Eder und Eva-Maria Brems.

Uwe Mühling